DVA RAČUNA MINISTRA MALOG: Pogledajte kolika je razlika za iste namirnice - U samo nedelju dana (FOTO)

MINISTAR finansija Siniša Mali obišao je jutros prodavnicu kako bi proverio da li su počela sniženja koje na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića kreću danas.

Foto: Tanjug

Ministar Mali kupio je sve iste namirnice koje je kupio i prošle nedelje dok sniženja još nisu krenula, a kako bi uporedio cene pre i posle sniženja. Mali je tada kupovinu obavio u marketu ''Maxi'' gde je odabrao 25 proizvoda iz 23 kategorije koje građani najčešće kupuju, a račun pre sniženja je iznosio 4.991,92 dinara.

- Dobro jutro svima, kao i pre par dana što sam uradio, došao sam ovde u Maksi i kupio sam 25 proizvoda. Račun od prošle nedelje bio je 4.992 dinara. Danas sam kupio iste proizvode i račun je danas 4.247. Ono je veoma važna vest i razlika je 744,8 dinara. To je 14,9 odsto manje. Kao što je i predsednik Vučić obećao cene su niže od 10 do 20 odsto. Ono što je važno ova se uredba primenjuje na 23 kategorija skoro 20.000 proizvoda je na sniženju, sve ono što građani najčešće kupuju. Ovo je mnogo važna stvar za novčanike i budžet građana Srbije. Jedna ekonomska mera koju smo sproveli zbog boljeg života građana. Paralelno sa ovim idu, kao što je predsednik najavio idemo od 1. decembra sa povećanjem penzija od čak 12 odsto, a od 1. oktobra raste minimalna zarada. Rastu plate, penzije, minimalne zarade, a kroz ovakve akcije dodatno pojačavamo i podižemo životni standard građana - rekao je Mali.

Pogledajte kako su izgledala dva računa koje je platio ministar - jedan pre pojeftinjenja i jedan od jutros, sa novim cenama u marketima:

Foto: Novosti