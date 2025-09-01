SNIŽENE CENE NAMIRNICA! Mali u kupovini: Račun je pre nekoliko dana iznosio 4.991,92 dinara, evo koliko iznosi danas (VIDEO)

MINISTAR finansija Siniša Mali obišao je prodavnicu kako bi proverio da li su počela sniženja koje na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića kreću danas.

Foto: Novosti

Ministar Mali kupio je sve iste namirnice koje je kupio i prošle nedelje dok sniženja još nisu krenula, a kako bi uporedio cene pre i posle sniženja. Mali je tada kupovinu obavio u marketu ''Maxi'' gde je odabrao 25 proizvoda iz 23 kategorije koje građani najčešće kupuju, a račun pre sniženja je iznosio 4.991,92 dinara.

- Dobro jutro svima, kao i pre par dana što sam uradio, došao sam ovde u Maksi i kupio sam 25 proizvoda. Račun od prošle nedelje bio je 4.992 dinara. Danas sam kupio iste proizvode i račun je danas 4.247. Ono je veoma važna vest i razlika je 744,8 dinara. To je 14,9 odsto manje. Kao što je i predsednik Vučić obećao cene su niže od 10 do 20 odsto. Ono što je važno ova se uredba primenjuje na 23 kategorija skoro 20.000 proizvoda je na sniženju, sve ono što građani najčešće kupuju. Ovo je mnogo važna stvar za novčanike i budžet građana Srbije. Jedna ekonomska mera koju smo sproveli zbog boljeg života građana. Paralelno sa ovim idu, kao što je predsednik najavio idemo od 1. decembra sa povećanjem penzija od čak 12 odsto, a od 1. oktobra raste minimalna zarada. Rastu plate, penzije, minimalne zarade, a kroz ovakve akcije dodatno pojačavamo i podižemo životni standard građana - rekao je Mali. - Ovo je jednostavno ideja koja radi u korist građana Srbije.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

- Ogroman pozitivan uticaj na kućni budžet. Kada smo utvrdili da su cene u maloprodajnim lancima neprimereno visoke, evo odmah smo pokazali odgovornost, pokazali brzinu, pokazali na kraju krajeva znanje da sprovedemo ovakvo delo. Nećete da radite ni na štetu maloprodajnih lanaca jer zapošljavaju i veliki broj ljudi, važni su u sistemu finkcionisanja jedne privrede. Ali najavljujući ranije i sprovodeći jednu ovakvu meru uradili smo jednu sjajnu stvar - napomenuo je on. - Ja sam mnogo srećan da budem iskren - istakao je ministar. Ministar je govorio i o drugim ekonomskim merema. - Krediti za mlade nam idu dobro, NBS je najavila dalje smanjenje za stambene i potrošačke kredite, to će biti to još jedan dodatni efekat na kućne budžete, videli ste objavu "Srbija šuma", krenuli su u prodaju zimskog ogreva po nižim cenema, sada ćemo videti po pitanju računa za struju za najsiramašnije građane - istakao je ministar Mali. - 12 odsto povećanje penzije. Od 2023. godine imate dvocifreno povećanje penzija iz godine u godinu - istakao je ministar Mali. Foto: Novosti

Podsetimo, ministar je prošle nedelje ukazao da deo programa ekonomskih mera, koje je predstavio predsednik Aleksandar Vučić, podrazumeva i ograničavanje trgovinskih marži i istakao da to ograničenje treba da dovede do smanjenja cena velikog broja proizvoda - od prehrambenih proizvoda do proizvoda kućne hemije, kozmetike.

- To je oko 3.000 proizvoda koje građani Srbije najčešće kupuju. Ove mere su usmerene ka građanima tako da imaju koristi od toga. Svaki dinar se vrednuje, tako da nam je cilj da kroz ove mere podignemo dodatno životni standard građana i da im olakšamo svakodnevni život - rekao je tada Mali.

Foto: Novosti

On je tada najavio da će nakon što stupi na snagu Uredba o ograničavanju trgovačkih marži, kao deo najavljenih ekonomskih mera za poboljšanje životnog standarda građana, u istom marketu izabrati iste proizvode kako bi se uverio da li su cene snižene i koliko građani mogu da uštede.

Šta je kupio Siniša Mali

Ministar je iz kategorije ''mahunarke'' kupio besli pasulj ''gradištanac'', iz kategorije ''sveže voće i povrće'' crni luk, a iz kategorije ''mleko, mlečni i mešoviti proizvodi'' izabrao je mleko ''Moja kravica'' od 1l, meki punomasni sir 450 g i namaz ''Ala kajmak'' 150 g mlekare ''Šabac''.

On je izabrao i beli sečeni hleb ''Tvojih 5 minuta'' 500g, paštetu od tune i testenine ''Danubius'' 400g, a u kategoriji ''sveže i prerađeno meso'' 500 g domaćeg pilećeg filea. Takođe, kupio je i pasirani paradajz ''Gurman'', šest kesica praška za pecivo ''C'', 1kg belog šećera kristal ''Sunoko'', 1kg mekog pšeničnog brašna T-400 ''Danibus'', 500 g pirinča ''AVS'', 1l suncokretovog ulja jestivo ''Iskon'' i pola litre jabukovog sirćeta ''Nectar''.

Mali je izabrao čajno pecivo ''Domaćica'' iz kategorije ''skatki konditori i cerealije'', a od ''slanih konditora'' slane štapiće ''Trik'' 200g. Od artikala kućne hemije i kozmetike ministar je kupio toalet papir ''Perfex cotton'' 10/1, vlažne maramice, praškasti deterdžent ''Duel Soft Lotus'' 2,7kg i pastu za zube ''Triple Action Colgate'' 75ml.

Na listi kupljenih proizvoda je i kašica za bebe ''Juvitana'' 190g, smrznuti grašak ''Frikom'' 400 gr i sok od jabuke ''Family Nectar'' 1,5l.