VEĆ OD SUTRA NAROD ĆE MOĆI ZNAČAJNO DA UŠTEDI: Ovo je spisak proizvoda koji će biti drastično jeftiniji
OD PONEDELjKA, 1. septembra, građani Srbije moći će da pazare po nižim cenama zahvaljujući jednoj od 5 novih mera države i predsedniku Aleksandru Vučiću s ciljem boljitka i podizanja životnog standarda građana.
Kao što je najavio i sam ministar finansija Siniša Mali, koji je dao intervju za Kurir, već od sutra niže cene imaće čak 20.000 proizvoda u 23 kategorije.
Naime, ministar Mali Kuriru je rekao da će od sutra u rafovima svih maloprodajnih lanaca cene biti snižene za 20.000 proizvoda iz 23 kategorije, kako je i predviđeno vladinom uredbom o ograničenju marži.
- Očekujemo sniženje cena u proseku od 10-15-20 odsto, u zavisnosti od toga koliko je prethodno iznosila marža na određeni proizvod. Bitno je da se ne radi samo o nekolicini proizvoda već o celom asortimanu namirnica koje svi svakodnevno kupujemo", rekao je Mali, te dodao da je analizom utvrđeno da cene prehrambenih proizvoda, bezalkoholnih pića i sličnih proizvoda u znatnoj meri diktiraju nivo inflacije i da se to mora obuzdati.
- Verujem da u Srbiji decenijama nismo imali vlast osetljiviju na osnovne životne potreba građana od ove, istakao je Mali.
Spisak proizvoda kojima će cene biti niže
Od sutra pa u narednih 6 meseci cene iz 23 kategorije proizvoda biće niže zahvaljujući uredbi Vlade Srbije koja je na odreženu vrstu robe ograničila marže u iznosu do 20 odsto, a svi trgovinski lanci će morati da ih primenjuju.
- mleko, mlečni i mešoviti proizvodi
- jaja
- bezalkoholna pića
- kafa
- čaj
- sveže voće i povrće
- prerada voća i povrća
- hleb i peciva
- mahunarke
- smrznuti proizvodi
- sveže i prerađeno meso
- sveža i prerađena riba
- slani konditori
- slatki konditori i ceralije
- šećer
- med
- brašno
- testenina
- ulja i masti
- sirće
- pirinač
- so i začini
- kućna hemija
- papirna i kuhiljska galanterija
- lična higijena i kozmetika
- hrana za bebe
- pelene
Podsetimo, sam predsednik Vučić je prošle nedelje objasnio na koje trgovce se ova mera odnosi - 24 trgovca na malo, odnosno trgovinski lanci za razliku od seoskih prodavnica koje ovim nisu obuhvaćene jer u protivnom nikako ne bi mogle da se izbore za opstanak, pa bi zbog toga mnoge manje sredine ostale bez lokalnih trgovina.
Treba dodati i da trgovačke marže neće smeti da prelaze 20 odsto, a kupci će na pojedinim artiklima moći da računaju i na dodatno niže cene i popuste od 10 odsto što u stvari znači da će korpa biti punija robom koju svakodnevno kupujemo.
(Kurir)
