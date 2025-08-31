Ekonomija

VEĆ OD SUTRA NAROD ĆE MOĆI ZNAČAJNO DA UŠTEDI: Ovo je spisak proizvoda koji će biti drastično jeftiniji

В.Н.

31. 08. 2025. u 12:42

OD PONEDELjKA, 1. septembra, građani Srbije moći će da pazare po nižim cenama zahvaljujući jednoj od 5 novih mera države i predsedniku Aleksandru Vučiću s ciljem boljitka i podizanja životnog standarda građana.

Foto Arhiva Novosti

Kao što je najavio i sam ministar finansija Siniša Mali, koji je dao intervju za Kurir, već od sutra niže cene imaće čak 20.000 proizvoda u 23 kategorije.

Naime, ministar Mali Kuriru je rekao da će od sutra u rafovima svih maloprodajnih lanaca cene biti snižene za 20.000 proizvoda iz 23 kategorije, kako je i predviđeno vladinom uredbom o ograničenju marži.

- Očekujemo sniženje cena u proseku od 10-15-20 odsto, u zavisnosti od toga koliko je prethodno iznosila marža na određeni proizvod. Bitno je da se ne radi samo o nekolicini proizvoda već o celom asortimanu namirnica koje svi svakodnevno kupujemo", rekao je Mali, te dodao da je analizom utvrđeno da cene prehrambenih proizvoda, bezalkoholnih pića i sličnih proizvoda u znatnoj meri diktiraju nivo inflacije i da se to mora obuzdati.

- Verujem da u Srbiji decenijama nismo imali vlast osetljiviju na osnovne životne potreba građana od ove, istakao je Mali.

Spisak proizvoda kojima će cene biti niže

Od sutra pa u narednih 6 meseci cene iz 23 kategorije proizvoda biće niže zahvaljujući uredbi Vlade Srbije koja je na odreženu vrstu robe ograničila marže u iznosu do 20 odsto, a svi trgovinski lanci će morati da ih primenjuju.

  • mleko, mlečni i mešoviti proizvodi
  • jaja
  • bezalkoholna pića
  • kafa
  • čaj
  • sveže voće i povrće
  • prerada voća i povrća
  • hleb i peciva
  • mahunarke
  • smrznuti proizvodi
  • sveže i prerađeno meso
  • sveža i prerađena riba
  • slani konditori
  • slatki konditori i ceralije
  • šećer
  • med
  • brašno
  • testenina
  • ulja i masti
  • sirće
  • pirinač
  • so i začini
  • kućna hemija
  • papirna i kuhiljska galanterija
  • lična higijena i kozmetika
  • hrana za bebe
  • pelene

Podsetimo, sam predsednik Vučić je prošle nedelje objasnio na koje trgovce se ova mera odnosi - 24 trgovca na malo, odnosno trgovinski lanci za razliku od seoskih prodavnica koje ovim nisu obuhvaćene jer u protivnom nikako ne bi mogle da se izbore za opstanak, pa bi zbog toga mnoge manje sredine ostale bez lokalnih trgovina.

Treba dodati i da trgovačke marže neće smeti da prelaze 20 odsto, a kupci će na pojedinim artiklima moći da računaju i na dodatno niže cene i popuste od 10 odsto što u stvari znači da će korpa biti punija robom koju svakodnevno kupujemo.

(Kurir)

