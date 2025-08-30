Ekonomija

NA SNIŽENJU ĆE BITI I DO 20 HILJADA PROIZVODA: Pojeftinjenje važno za sve građane - Uštedeće i do 20%!

В.Н.

30. 08. 2025. u 19:15

VELIKO smanjenje cena očekuje građane Srbije u marketima širom naše zemlje, od ponedeljka, 1. septembra.

Foto: Novosti

Pomenuto smanjenje cena dolazi kao posledica vladine uredbe o ograničenu trgovačkih marži osnovnih životnih namirnica, što je jedna od pet sveobuhvatnih mera koje je država donela u cilju poboljšanja životnog standarda građana. 

Smanjenje cena odnosi se na čak 23 grupe osnovnih životnih namirnica. 

Kako je pojasnio ministar finansija Siniša Mali pojeftiniće 80 odsto svega što građani svakodnevno kupuju. Maloprodajni lanci, u zavisnosti od njihove veličine i širine asortimana, imati i do 20.000 proizvoda na sniženju.

Ovo je detaljan spisak namirnica koje će pojeftiniti:

Kućna hemija:

  • pasta, šampon, sapun, deterdženti za pranje svega;
  • papirna galanterija - ubrusi, folije, pelene za bebe, odrasle.

Hrana:

  • mahunarke, pirinač kao posebna grupa;
  • bezalkoholna pića, kafa i čaj;
  • slani konditorski proizvodi;
  • povrće i voće;
  • zamrznuti proizvodi;
  • sirće kao posebna kategorija;
  • testenina;
  • smrznuta riba;
  • griz;
  • brašno sve vrste;
  • mlečni i kiselomlečni prozvodi i jaja sva;
  • pasulj;
  • slatki konditori;
  • sve vrste ulja;
  • hleb i peciva;
  • sve vrste mesa i prerađevina;
  • prerađeno voće i povrće (džemove, marmelade...);
  • začinska grupa;
  • šećer i med;
  • hrana za bebe i decu;
  • posebna grupa maramice.

Uskoro set zakona koji će sistemski rešiti uticaj rasta cena namirnica na rast inflacije

Ministar Mali je ukazao na to da se već u oktobru ili novembru očekuje donošenja seta zakona koji će sistemski rešiti uticaj rasta cena namirnica na rast inflacije.

Prvi potpredsednik Vlade je ukazao na to da je u zemljama koje su primenile slične mere, kao što su Rumunija i Mađarska, došlo do rasta prometa i samim tim i veće naplate PDV-a, tako da nema razloga za brigu što se tiče uticaja ovih mera na budžet Srbije.

Mali je istakao da će se ovo značajno odraziti na budžet svakog domaćinstva i da se očekuje sniženje cena u proseku od 10, 15, 20 odsto, dodavši da se ne radi samo o nekolicini proizvoda, već o celom asortimanu namirnica koje svi svakodnevno kupujemo.

"TO SU SVE VAŽNE ŽIVOTNE NAMIRNICE!" Građani zadovoljni smanjenjem cena od ponedeljka

