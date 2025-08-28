TRGOVCI PRERANO POČELI SA TRIKOVIMA, MISLE DA SU MUDRI! Vučić: Ne pokušavajte da prevarite državu, od 1. septembra manje cene

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras, govoreći o ograničavanju marži, da su trgovci prerano počeli sa trikovima.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Ističe da traje borba oko uredbe o trgovinskim maržama i da će ljudi imati manje cene od ponedeljka, ali da trgovci žele da prevare državu.

- Prerano su počeli sa trikovima. Misle da su dovoljno mudri da mogu da prevare džravu. Zovu dobavljače, naše proizvođače da povećaju cenu od 14 do 20%, da će vratiti kroz rabate, da bi cena ostala ista, a da bi oni mogli da ostanu u skladu sa podzakonskim aktima koje smo doneli - naveo je Vučić. Kaže da trgovci kažu dobavljačima da će im skinuti sa police ako to ne urade.

Kaže da će Uredba biti promenjena već za tri dana.

- Molim ljude ako su odgovorni, pogotovo iz tri najveća strana lanca, da ne pokušavaju da ne pobede državu i da misle da su oni mnogo pametni, a mi mnogo glupi. Mi smo im dozvolili onih 20% marže i 10% off rabata, dozvolili smo i 3% za logističke troškove, a oni sada hoće da povećavaju nivo logističkih troškova na 10% itd - rekao je Vučić.