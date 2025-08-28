Ekonomija

TRGOVCI PRERANO POČELI SA TRIKOVIMA, MISLE DA SU MUDRI! Vučić: Ne pokušavajte da prevarite državu, od 1. septembra manje cene

Новости онлине

28. 08. 2025. u 21:46

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras, govoreći o ograničavanju marži, da su trgovci prerano počeli sa trikovima.

ТРГОВЦИ ПРЕРАНО ПОЧЕЛИ СА ТРИКОВИМА, МИСЛЕ ДА СУ МУДРИ! Вучић: Не покушавајте да преварите државу, од 1. септембра мање цене

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Ističe da traje borba oko uredbe o trgovinskim maržama i da će ljudi imati manje cene od ponedeljka, ali da trgovci žele da prevare državu.

- Prerano su počeli sa trikovima. Misle da su dovoljno mudri da mogu da prevare džravu. Zovu dobavljače, naše proizvođače da povećaju cenu od 14 do 20%, da će vratiti kroz rabate, da bi cena ostala ista, a da bi oni mogli da ostanu u skladu sa podzakonskim aktima koje smo doneli - naveo je Vučić. Kaže da trgovci kažu dobavljačima da će im skinuti sa police ako to ne urade.

Kaže da će Uredba biti promenjena već za tri dana.

- Molim ljude ako su odgovorni, pogotovo iz tri najveća strana lanca, da ne pokušavaju da ne pobede državu i da misle da su oni mnogo pametni, a mi mnogo glupi. Mi smo im dozvolili onih 20% marže i 10% off rabata, dozvolili smo i 3% za logističke troškove, a oni sada hoće da povećavaju nivo logističkih troškova na 10% itd - rekao je Vučić.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez nekoliko igrača posle eliminacije iz Lige šampiona

TOTALNA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez nekoliko igrača posle eliminacije iz Lige šampiona