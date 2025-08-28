TRGOVCI PRERANO POČELI SA TRIKOVIMA, MISLE DA SU MUDRI! Vučić: Ne pokušavajte da prevarite državu, od 1. septembra manje cene
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras, govoreći o ograničavanju marži, da su trgovci prerano počeli sa trikovima.
Ističe da traje borba oko uredbe o trgovinskim maržama i da će ljudi imati manje cene od ponedeljka, ali da trgovci žele da prevare državu.
- Prerano su počeli sa trikovima. Misle da su dovoljno mudri da mogu da prevare džravu. Zovu dobavljače, naše proizvođače da povećaju cenu od 14 do 20%, da će vratiti kroz rabate, da bi cena ostala ista, a da bi oni mogli da ostanu u skladu sa podzakonskim aktima koje smo doneli - naveo je Vučić. Kaže da trgovci kažu dobavljačima da će im skinuti sa police ako to ne urade.
Kaže da će Uredba biti promenjena već za tri dana.
- Molim ljude ako su odgovorni, pogotovo iz tri najveća strana lanca, da ne pokušavaju da ne pobede državu i da misle da su oni mnogo pametni, a mi mnogo glupi. Mi smo im dozvolili onih 20% marže i 10% off rabata, dozvolili smo i 3% za logističke troškove, a oni sada hoće da povećavaju nivo logističkih troškova na 10% itd - rekao je Vučić.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)