SIROMAŠNIMA NOVI POPUSTI ZA KILOVATE: Kakve dodatne olakšice su predviđene za socijalno osetljivo stanovništvo

ENERGETSKI ugroženi kupci imaju pravo na umanjenje računa za struju, gas, ili daljinsko grejanje, a od 1. oktobra potrošači koja imaju taj status dobiće dodatne popuste za utrošenu električnu energiju. Takvih domaćinstava ima oko 70.000, a u Ministarstvu energetike planiraju da se ovaj broj poveća. Nove olakšice su deo paketa ekonomskih mera za poboljšanje standarda građana.

Foto M. Anđela

Tako, penzioneri koji imaju najnižu penziju i primanja do tog iznosa, a imaju brojilo za električnu energiju na svoje ime, ostvarivaće popust na računu za struju od 1.000 dinara. Prema podacima PIO Fonda, nakon prošlogodišnjeg decembarskog povećanja primanja najstarijih sugrađana, najniža penzija za korisnike iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti iznosi 27.711 dinara, a za poljoprivredne penzionere 21.786.

Kako kažu u Ministarstvu energetike, ova kategorija potrošača ne treba da podnosi zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, već će razmenom informacija između nadležnih državnih insistitucija dobiti ovu olakšcicu koja im pripada. To će biti omogućeno izmenom Uredbe o energetski ugroženom kupca, čija će primena početi 1. oktobra.

Uobičajeni popust od pet odsto za redovno izmirivanje obaveza za potrošenu struju već postoji, i važi za sve građane koji plate račun do 28. u mesecu za prethodni. Nova olakšica, koja je predviđena za sve one koji imaju status energetski ugroženog kupca, je dodatni popust od pet odsto, što će omogućiti da njihovi računi budu još niži.

Od 1. oktobra će struja poskupeti oko sedam odsto, a istovremeno se menja i granica za ulazak u skuplju crvenu zonu potrošnje sa 1.600 na 1.200 kilovat sata mesečno. To će uticati posebno na ona domaćinstva koja se greju na struju i tokom najhladnijih dana troše preko 1.200 kilovata, pa će njihovi računi biti veći. Olakšica za energetski ugrožene kupce je da za njih granica za ulazak u crvenu zonu ostaje nepromenjena - 1.600 kilovat sati.

U Ministarstvu objašnjavaju da pomeranje crvene zone neće uticati na domaćinstva čija je potrošnja u zelenoj ili plavoj zoni, koja troše manje od 1.200 kilovat-sati mesečno.

-Takvih domaćinstava je bilo čak 93 odsto u januaru, kada je potrošnja po pravilu najviša ili 99 odsto u maju preciziraju naši sagovronici. - Prosečna potrošnja domaćinstva iznosi čak tri puta manje, oko 350 kilovat sati mesečno. Zahvaljujući dodatnim merama zaštite socijalno osetljivog stanovništva, pomeranje granice crvene zone neće ni na njih uticati. Sama pogodnost će biti realizovana u saradnji sa EPS-om, tako što će na osnovu ostvarenog statusa energetski ugroženog kupca, EPS za ova domaćinstva na računima za struju primeniti ovu meru za njih.

Kako ističu, pomeranje granice uticaće na račune najviše sedam odsto domaćinstava i to u januaru, dok na primer u maju samo jedan odsto njih ulazi u crvenu zonu. Prema njihovim rečima, cilj pomeranja granice jeste da se prevashodno stimuliše energetska efikasnost jer svi moramo da se racionalno odnosimo prema potršnji električne energije.

Ušteda od 40 do 60 odsto PREMA procenama resornog ministarstva, oko 40 odsto popusta na računima ostvare domaćinstva koja se opredele za olakšice za struju, a do 60 procenata oni koji imaju popuste za gas i grejanje. Uredbom o energetski ugroženom kupcu propisano je da korisnik u toku jedne kalendarske godine može da se opredeli za umanjenje mesečnog računa za korišćenje samo jednog energenta. Kod električne energije olakšica se primenjuje tokom čitave godine, dok se umanjenje obaveza za gas primenjuje tokom zimskih šest meseci, a za toplotnu energiju za svaki mesec za koji se ispostavlja račun.

Potrošači koji već imaju status energetski ugroženog kupca ne treba da pokreću bilo kakvu proceduru, sve će za njih uraditi nadležne državne institucije. Kad je reč o novim zahtevima, oni se podnose u jedinicama lokalne samouprave u mestu prebivališta građana koji smatraju da ispunjavaju kriterijume za sticanje statusa energetki ugroženog kupca.

Uslovi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca su materijalni položaj, ukupan mesečni prihod domaćinstava i broj članova, imovno stanje, ostvareno pravo na novčanu socijalnu pomoć ili dečji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, kao i zdravstveno stanje člana domaćinstva.