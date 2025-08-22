DANAS POČINJU ISPLATE ZA OVU KATEGORIJU! Više od 28.000 ljudi dobiće svoje nadoknade

REDOVNA julska novčana naknada za nezaposlene biće isplaćena danas a privremena za nezaposlene koji žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija sutra, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ).

Foto: Depositphotos

Isplata će biti obavljena preko Banke Poštanska štedionica. Prema julskim podacima NSZ novčanu naknadu u Srbiji prima 28.978 nezaposlenih, a više od polovine čine žene, kojih je u ovom mesecu na spisku korisnika bilo 16.220. Najviše je korisnika u Beogradu, 4.283, zatim Nišu, 2.787 a sledi Novi Sad sa 1.961 korisnikom.

Pravo na novčanu naknadu imaju nezaposleni koji su bili osigurani najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci, pri čemu se neprekidnim osiguranjem smatra prekid obaveznog osiguranja kraći od 30 dana.

Nezaposleni imaju pravo na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja, po osnovu prestanka radnog odnosa zbog otkaza od strane poslodavca, ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla, osim onih koji su se, u skladu sa odlukom Vlade Srbije o utvrđivanju programa rešavanja viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju, svojevoljno opredelili za novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu - u većem iznosu od visine otpremnine utvrđene Zakonom o radu.

Sledeći osnov za ostvarivanje prava jeste ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi, zatim prestanak radnog odnosa na određeno vreme, obavljanja privremenih i povremenih poslova, probnog rada, prestanak funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate, Osnovi su i prenos osnivačkih prava vlasnika, odnosno člana privrednog društva, otvaranja stečaja, pokretanja likvidacionog postupka i u drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, zatim premeštaj bračnog druga kao i prestanak radnog odnosa u inostranstvu.

Kada je reč o dužini isplate, novčana naknada isplaćuje se između tri meseca i dve godine. Tri meseca se isplaćuje ukoliko nezaposleni ima staž osiguranja od jedne do pet godina, šest meseci za staž od pet do 15 godina, devet meseci, ako za staž od 15 do 25 godina i dve godine za staž duži od 25 godina. Izuzetno, novčana naknada pripada nezaposlenom u trajanju od 24 meseca, ukoliko mu do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, nedostaje do dve godine.