AKO IMATE OVO NA KOLIMA, ODMAH GA SKINITE: Guta gorivo bez ikakvog razloga

ČAK i prazan krovni nosač može povećati vaš račun za gorivo do 15 odsto.

Krovne kutije i nosače treba ukloniti ako se neće koristiti. Krovna kutija teži u proseku između 15 i 20 kilograma, povećava otpor vazduha i potrošnju goriva do dva litra. Budimo malo precizniji. Znate i sami da su automobili dizajnirani tako da budu aerodinamički najefikasniji ako im ništa ne dodajete. Ako ste primorani da to uradite, uklonite sve nakon upotrebe, ili ste u grupi ljudi koji nemaju problem da plate veliki račun za gorivo, a takvih je malo.

Jedna studija je otkrila povećanje potrošnje goriva od 50 procenata kod krovnih kutija, ali to je i dalje ekstreman slučaj. Tipično, vozači troše između 10 i 25 odsto više na gorivo zbog svoje krovne kutije. To je zato što povećanje čeone površine negativno utiče na aerodinamiku. Čak i prazan krovni nosač može povećati vaš račun za gorivo do 15 procenata, piše HAK Revija.

Dodata težina i otpor vazduha krovne kutije, bicikala ili prtljaga pričvršćenog za krov pogoršavaju situaciju. Što je veća brzina i što je vozilo aerodinamičnije, to je efekat veći.

Još jedna studija je pokazala zanimljive rezultate sa krovnim nosačima za bicikle. Sa njima, automobil troši oko 10 procenata više goriva na 100 km nego bez njih. Sa natovarenim biciklima (na krovu), potrošnja je 25 procenata veća.

(bizportal)