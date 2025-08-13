PROPADA JEDNA OD NAJVEĆIH NISKOBUDŽETSKIUH AVIO KOMPANIJA: Mogla bi prestati da postoji do 2026. godine

AMERIČKI niskobudžetni avio-prevoznik Spirit Airlines zvanično je potvrdio ono o čemu se mesecima spekulisalo - budućnost kompanije je krajnje neizvesna.

Foto: Profimedia

Vest je objavljena 11. avgusta u podnesku američkoj Komisiji za hartije od vrednosti i berzu (SEC) i izazvala je snažan pad na tržištu. Akcije kompanije su tokom trgovanja u utorak potonule za čak 41%, čime je tržišna vrednost Spirita spala na svega 54,3 miliona dolara.

U dokumentu stoji da postoji „značajna sumnja“ u sposobnost kompanije da nastavi sa poslovanjem duže od 12 meseci od datuma objave finansijskih izveštaja.

Mogući kraj do avgusta 2026.

Prevedeno na jednostavan jezik – Spirit bi mogao prestati da postoji do avgusta 2026. godine. Kompanija je u podnesku koristila zvaničan računovodstveni termin going concern (načelo trajnosti poslovanja), koji se primenjuje kada firma ima ozbiljne finansijske probleme i nedostaje joj novca za opstanak. Reč je o jednom od najozbiljnijih upozorenja koje jedna javna kompanija može uputiti svojim investitorima.

Spirit, poznat po avionima u upadljivoj žutoj boji i no-frills konceptu usluge, tek je u martu ove godine izašao iz stečajnog postupka koji je usledio nakon propalog spajanja sa kompanijom JetBlue.

Spajanje je blokirano od strane regulatora uz obrazloženje da bi takav potez eliminisao važnog konkurenta i doveo do povećanja cena za putnike. Oslabljen i bez strateškog partnera, Spirit je bio primoran da zatraži zaštitu od poverilaca. Ipak, samo nekoliko meseci nakon restrukturiranja, kompanija je ponovo zapala u duboku finansijsku krizu.

Finansijska spirala pada

Uprava Spirita loše rezultate objašnjava kombinacijom nepovoljnih faktora: prevelikim kapacitetima na domaćem tržištu, slabom potražnjom za turističkim letovima i žestokom cenovnom konkurencijom koja im je smanjila prihode.

U drugom kvartalu 2025. kompanija je prijavila neto gubitak od 246 miliona dolara. U izveštaju SEC-u navodi se da se negativni trendovi očekuju najmanje do kraja godine, uprkos merama štednje.

Mere koje su sprovedene obuhvatale su prodaju rezervnih motora, smanjenje svih neesencijalnih troškova i slanje dela pilota na prinudni odmor u julu. Međutim, ni to nije bilo dovoljno. Kompanija priznaje da se finansijsko stanje ne popravlja dovoljno brzo kako bi ispunili uslove iz kreditnih ugovora i, što je još kritičnije, ugovora o obradi plaćanja karticama koji ističe krajem godine.

Borba za likvidnost

Spirit se sada nalazi u očajničkoj trci za obezbeđivanje likvidnosti. Razmatraju se prodaja aviona, nekretnina i viška kapaciteta u aerodromima, dok istovremeno vode hitne pregovore sa partnerom za obradu kartičnih plaćanja. Taj partner za nastavak saradnje traži dodatna finansijska obezbeđenja – dogovor čiji gubitak Spirit ne može da priušti.

Vremena je sve manje. Bez dramatičnog preokreta ili pronalaska novog izvora finansiranja, jedan od najpoznatijih američkih niskobudžetnih avio-prevoznika mogao bi uskoro biti trajno prizemljen.

(Indeks.hr)