BRČKANJE SVE SKUPLJE: Turistički aranžmani za mesec dana poskupeli 29,2 odsto

CENE proizvoda i usluga lične potrošnje u julu u odnosu na jun u proseku su povećane za 0,6 odsto, a za godinu dana su porasle za 4,9 procenata, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Foto: N. Živanović

Najviše su na mesečnom nivou poskupeli turistički aranžmani, čak 29,2 odsto, dok su međugodišnje zabeležili rast od 14,1 procenat. Ovo jeste sezonsko povećanje cena letovanja, ali je na poskupljenje uticao i rast drugih troškova, posebno ugostiteljskih usluga i hrane.

Što se tiče stavke na koju odlazi trećina kućnog budžeta - hrana i bezalkoholna pića, te proizvode potrošači su julu plaćali 0,6 odsto više nego u junu. U odnosu na isti mesec lane ovi proizvodi su bili skuplji za 8,1 procenat. I u šestom mesecu rekord po rastu cena u ovoj grupi namirnica je zadržalo voće, kao što je to bilo i u junu. Na ovo je uticao slab rod, što je posledica mraza i letnjih suša. Za godinu dana voće je poskupelo 35,7 odsto, a za mesec dana 5,9 procenata. S druge strane, povrće je u julu na mesečnom nivou pojeftinilo 3,5 odsto, a međugodišnje je poskupelo 14,8 procenata. Zabeležen je i neznatan pad cena u odnosu na jun, u grupi proizvoda mleko, sir, jaja i ulja i masti, od 0,1 i 0,3 procenta

Vozači su gorivo za putnička vozila u julu plaćali 1,8 odsto više nego u junu, ali i 5,8 procenata manje nego u istom mesecu lane.

Kapljica udara žestoko UGOSTITELjSKE usluge su u julu poskupele za 8,6 odsto u odnosu na isti mesec lane. U ovom sektoru su cene hrane povećane za 10 odsto, a u okviru te grupe topla i hladna predjela su zabeležila rast od 9,1 procenat, gotova jela 11,3, a pečenja i jela po narudžbini 9,2 odsto. Alkoholna pića su poskupela za 11,1 procenat, a bezalkoholna za 11 odsto, dok su cene prenoćišta ostale iste.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga u julu je u odnosu jun, rast cena zabeležen i u rekreaciji i kulturi za 3,3 odsto, transportu 1,1, zdravlje 0,6 odsto, kod opreme za stan i tekuće održavanje za 0,5, a restorani i hoteli su poskupeli 0,3 odsto. Rast cena je zabeležen i u grupama stanovanje, voda, struja, gas i ostala goriva i alkoholna pića i duvan, za po 0,1 odsto. Kod odeće i obuće zabeležen je pojeftinjenje od 0,6 odsto, dok se cene ostalih proizvoda i usluga nisu bitnije menjale.