NA TARZAN PLAŽI KAFA KOŠTA MANJE OD 200 DINARA! Na njoj nema luksuza, a nalazi se na sat vremena od Beograda

FOTO: Bojana Jovanović

Na manje od sat vremena vožnje od Beograda, u blizini sela Progar u opštini Surčin, nalazi se Tarzan plaža - mesto koje izgleda kao da je slučajno zaboravljeno na mapi, ali namerno sačuvano za one koji traže autentičan mir, hladovinu i čistu reku.

Do same plaže vodi šumski put koji već na prvi korak nagoveštava da ulazite u drugačiji svet - onaj bez betona, žurki i krcatih splavova.

Tarzan plaža smeštena je na levoj obali Save i dobila je ime po legendarnom konopu zakačenom za drvo, s kog se skače u vodu. Upravo taj "tarzan" simbolizuje duh ovog mesta: opušteno, prirodno, jednostavno. Nema luksuza, ali ima sve što vam stvarno treba.

Ovde nema klasičnih ugostiteljskih objekata, ali postoji improvizovani kafić - tačnije, drveni bar u hladu, gde možete popiti domaću kafu za manje od 200 dinara, espresso i kapućino za nijansu više, ili uzeti osvežavajući sok ili pivo. Hrana se ne služi u širokom izboru, ali može se pronaći poneki riblji specijalitet - pržena riba, girice ili nešto slično, sasvim dovoljno da upotpuni doživljaj. Ionako, u ovakvom ambijentu, teško da vam išta više i treba.

Cena ležaljki je oko 300 dinara, ali mnogi više vole da se smeste direktno na travu ili pesak, pod krošnjama koje pružaju prirodan zaklon od sunca. Nema buke, nema muzike, nema prodavaca koji viču. Samo šum Save, poneki zov ptice i smeh onih koji se ljuljaju na konopu i skaču u vodu.

Tarzan plaža nije mesto za one koji traže animatore, ležaljke u pet redova i koktele u "fansi" čašama. Ovo je mesto za ljude koji žele da budu bosi, da zaborave na telefon i da osete kako izgleda pravi letnji dan u prirodi.

Jedina "mana" - ako je to uopšte mana - jeste što nema tuševa niti spasilaca. Ali to je i deo njenog šarma. Ovde sve funkcioniše po principu: ponesi šta ti treba, ostavi sve kako si zatekao i uživaj maksimalno u minimalizmu.

Za one koji žele predah od Beograda, bez da putuju satima do mora, Tarzan plaža je savršen izbor. Čista voda, pristojne cene, dovoljno hlada i osećaj kao da ste negde daleko. A zapravo ste tu, nadomak grada.

Kurir Biznis/Telegraf