SIMONJAN O UTICAJU AI: Veštačka inteligencija ugasiće većinu profesija, uključujući novinare
VEŠTAČKA inteligencija će ugasiti većinu profesija, a to će se ticati novinara, izjavila je glavna urednica medijske grupe „Rusija sevodnja“, čiji je Sputnjik deo, i televizijskog kanala RT, Margarita Simonjan.
-Veštačka inteligencija će istisnuti većinu profesija, novinari će biti među prvima. Već sada smanjujemo čitave odeljenja, jer više nisu potrebna, ocenila je ona za Sputnjik.
-Vrlo brzo ja neću biti potrebna kao glavni urednik. Zato što će veštačka inteligencija donositi odluke preciznije, brže i sa više informacija nego bilo koji čovek. Ovo kažem sa žaljenjem, ali, nažalost, tako će biti. Videćete, zaključila je Simonjan.
sputnikportal.rs
