TRAMP ZAHTEVA OSTAVKU GENERALNOG DIREKTORA INTELA: On je velikom sukobu interesa

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp zahtevao je da generalni direktor Intela, Lip-Bu Tan, podnese ostavku, nakon izveštaja o njegovim vezama sa Kinom.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson





U objavi na Truth Social u četvrtak, Tramp je nazvao Tana „sukobljenim“ i rekao da mora da se povuče.

-Generalni direktor Intela je u veoma velikom sukobu interesa i mora odmah da podnese ostavku. Nema drugog rešenja za ovaj problem, napisao je, bez detalja.

Trampov zahtev usledio je nakon pisma republikanskog senatora Toma Kotona u sredu upućenog predsedniku odbora Intela Frenku Jiriju, koji je izrazio zabrinutost zbog Tanovih navodnih veza sa Pekingom. Koton je doveo u pitanje Tanov integritet i rizike po nacionalnu bezbednost koje predstavljaju njegova navodna ulaganja u kineske kompanije – uključujući i neka povezana sa vojskom – o kojima je Rojters izvestio u aprilu.

Senator je pitao da li je odbor zahtevao od Tana da u potpunosti otkrije svoje veze i da se oslobodi kompanija, s obzirom na Intelovo federalno finansiranje u okviru američkog odbrambenog programa. Takođe je ukazao na Tanovu prethodnu ulogu u Kejdens Dizajnu, kalifornijskoj softverskoj firmi koja se nedavno izjasnila krivom za kršenje američkih zakona o izvozu prodajom dizajna čipova kineskom Nacionalnom univerzitetu odbrambene tehnologije (NUDT).

-Novi izvršni direktor Intela navodno ima duboke veze sa kineskim komunistima, objavio je Koton na X-u, povezujući pismo. „Američke kompanije koje dobijaju vladine grantove trebalo bi da budu odgovorni upravnici novca poreskih obveznika i da se pridržavaju strogih bezbednosnih propisa. Upravni odbor Intela duguje Kongresu objašnjenje.“

Intel i Tan nisu odgovorili na zahteve medija za komentar. Akcije Intela pale su za skoro 5% u pretprodajnom trgovanju nakon Trampove objave, iako su se kasnije oporavile.

Kontroverza dolazi usred eskalacije tenzija između Vašingtona i Pekinga. Iako se obe nacije dugo takmiče u tehnološkom i poluprovodničkom sektoru, njihovo rivalstvo se pretvorilo u pravi trgovinski rat nakon što je Tramp uveo sveobuhvatne tarife na kineski uvoz ranije ove godine, optužujući Peking za nefer trgovinske prakse. Privremeni sporazum je odložio većinu mera do 12. avgusta, ali je ove nedelje Tramp zapretio dodatnim tarifama zbog energetskih veza Kine sa Rusijom.

Kina je osudila Trampove carinske pretnje, nazvavši ih kršenjem međunarodnih trgovinskih pravila.

(rt.com)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori