STIŽE NAJRIGOROZNIJI ZAKON O SAOBRAĆAJU: Kazne do 5.000 evra, za teške prekršaje i doživotni zatvor - uvodi ih Grčka

Grčka vlast uvodi najrigorozniji zakon do sada, koji će važiti ne samo za lokalno stanovništvo, već i za sve turiste, uključujući i brojne građane Srbije koji svake godine automobilima putuju do mora.

Foto: N. Skenderija, Profimedia

Zakon je usmeren na rešavanje dugogodišnjih problema i praznina iz starog sistema koji više nije odgovarao savremenim uslovima na putevima. Glavni fokus je na korišćenju mobilnog telefona tokom vožnje – navici koja postaje sve češća, ali i opasnija.

Do sada je ovakav prekršaj kažnjavan oduzimanjem dozvole na dva meseca, ali novi zakon uvodi i novčane kazne koje idu i do 4.000 evra. Na primer, prvi put kada vas policija uhvati sa telefonom za volanom sledi kazna od 350 evra i oduzimanje dozvole na mesec dana. Drugi prekršaj donosi kaznu od 1.000 evra i zabranu vožnje od pola godine, dok treći nosi čak 2.000 evra i zabranu od godinu dana.

Situacija postaje još ozbiljnija ako upotreba telefona dovede do saobraćajne nesreće. U tom slučaju, kazna može biti do 4.000 evra, a vozačka dozvola se oduzima i do 8 godina. Ukoliko nesreća ima teže posledice, zakon predviđa i zatvorske kazne – od 10 godina za teške telesne povrede, do 20 godina za smrtni ishod. Ako strada više osoba, moguća je čak i doživotna robija.

I dok Grčka još priprema svoj zakon, Bugarska je već pooštrila propise. Od 1. avgusta, tamo važe nova pravila za sve vozače, među kojima su i brojni turisti iz Srbije koji ovu zemlju koriste kao tranzit ka Grčkoj. Najveće promene odnose se na odbijanje testiranja na alkohol ili drogu. Umesto samo administrativne kazne, vozači koji to odbiju nakon udesa sada rizikuju godinu dana zatvora i novčanu kaznu od 1.200 evra.

Kazne za vožnju pod uticajem alkohola takođe su značajno uvećane. Vožnja sa više od 1,2 promila alkohola sada se kažnjava sa 500 do 2.500 evra, dok se za ponovljeni prekršaj kazne kreću do čak 5.000 evra. Vozačima skutera uvedena su dodatna ograničenja – obavezna je kaciga, minimalna starost od 16 godina, osiguranje i dnevna vožnja. Kazne za roditelje koji prekrše ova pravila dostižu 250 evra.

Bugarska je uvela i kontrole prosečne brzine pomoću kamera, uključujući one na naplatnim rampama. Prekoračenje od više od 40 km/h van naselja može dovesti do oduzimanja dozvole na dva meseca, uz dodatnu novčanu kaznu.

I dok Grčka i Bugarska sprovode ozbiljne reforme, Srbija se tek priprema za uvođenje najstrožeg Zakona o bezbednosti saobraćaja do sada. Kako su najavili nadležni, novi zakon bi trebalo da bude završen do kraja godine. Ono što je posebno značajno jeste da građani mogu učestvovati u njegovoj izradi – predlozi već stižu iz svih krajeva zemlje.

Među najvažnijim predlozima su uvođenje obaveznih kamera u vozila, naročito u službena i školska vozila, kako bi se lakše utvrdila odgovornost u slučaju nezgoda. Pored toga, razmatra se trajno oduzimanje vozila nesavesnim vozačima i uvođenje tzv. alko-brava – sistema koji ne dozvoljava pokretanje vozila dok se ne utvrdi da vozač nije pod uticajem alkohola.

Građani su se požalili i na sporu vožnju, koja može izazvati kolone i dodatno ugroziti bezbednost, pa se predlaže i uvođenje kazni za vozače koji neopravdano usporavaju saobraćaj.

Novi zakon, kada stupi na snagu, mogao bi potpuno da redefiniše vozačke navike u Srbiji i pooštri kazne kao nikada do sada. Ostaje da se vidi koje će mere biti usvojene, ali izvesno je da će Srbija uskoro pratiti korake susednih zemalja kada je u pitanju bezbednost na putevima.