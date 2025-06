GDE NA MORE?! Ove godine aranžmani skuplji - ovo su cene po državama

KUĆNI budžet će ove sezone mnogobrojne porodice iz Srbije naterati da zaborave na odmor na moru, jer su cene aranžmana porasle minimum 15 odsto u odnosu na prošlo leto. Otud i ne čudi i znatno slabije interesovanje za letovanje koje je za desetak procenata manje nego lane.

Foto: M. Anđela

Polularna Olimpijska regija ove godine zadala je glavobolje ljubiteljima letovanja u Grčkoj. Četvoročlana porodica za najjeftiniji smeštaj za desetodnevno letovanje u špicu sezone mora da odvoji minimum 700 evra, mada su cene ovakvih apartmana u proseku 1.000 evra. Porodično letovanje nije samo smeštaj tako da je po svemu sudeći letovanje na Egeju postalo luksuz koji ne može svako da priušti. Odmor u predsezoni ili u septembru je opcija za porodice bez bez dece, mada činjenica da se poslednjih nekoliko godina i tokom septembra beleže visoke temperature podiže cene smeštaja i pred samu jesen.

Smeštaj u hotelu košta od 70 do 400 evra po noći, zavisno od kategorije. Najam studija ili apartmana po gostu u proseku je 25 evra za noć. Tako su jednosobni apartmani dnevno od 50 do 150 evra, a dvosobni od 80 do 250 evra. Vile su rezervisane samo za one sa dubljim džepom jer najam za 24 časa staje od 150 do 500 evra. Za kampovanje se traži od 20 do 50 evra po noći.

Bugarska povoljnija ZA one kojima je bitno da se dobro provedu, da su hrana i piće jeftiniji, koji vole zabave na bazenima i kojima nije najbitnije kupanje na moru, onda Bugarska i njeno primorje predstavljaju pravu "turističku meku". Smeštaj u hotelima je od 160 do 530 evra za sedam noći, zavisno od kategorije. Zakup apartmana za sedam noći je od 160 do 266 evra. Popularne destinacije koje vole srpski turisti su Sunčev Breg koji ima najveći izbor hotela i apartmana, kao i Nesebar koji ima bogatu istoriju, živopisne predele i povoljan smeštaj.

- Godinama letujem u Pefkohoriju, ali sada za moju tročlanu porodicu treba samo za smeštaj da spremim 900 evra za deset noći - kaže Jelena M. iz Niša. - Uz ležaljke, hranu i piće to je trošak od najmanje 1.500 evra. To bi bio skroman odmor u sezoni. Za malo više para koliko sam videla, nas troje možemo da letujemo u Turskoj, i to u hotelu u ol inkluziv varijanti. Dete mi je školarac i ne mogu da idem ni u junu, ni u septembru, pa mi ostaje samo jul i avgust koji su papreni. Pre nego što odustanemo od letovanja, pogledaću neke ponude u Crnoj Gori.

Prevoz autobusom do egejskih plaža staje od 50 do 100 evra po osobi. Za plažni set, odnosno ležaljke i suncobrane su od pet do 15 evra. Ostrva poput Mikonosa i Santorinija su znatno skuplja od kontinentalne Grčke.

Ovakva ponuda preusmerila je brojne srpske turiste na crnogorsko primorje, gde je smeštaj bar u privatnoj režiji znatno jeftiniji, a i cene drugih usluga su pristupačnije. Dok je četvorokrevetni smeštaj na Halkidikiju u sezoni oko 1.000 evra, na Jadranu se za te pare može smestiti od šest do osam turista.

Paprene kazne u Grčkoj U Grčkoj će uskoro početi da se primenjuje stroži Zakon o saobraćaju, a kazne će se kretati od 100 od 2.500 evra i u nekim slučajevima predviđaju oduzimanje dozvole i zabranu ulaska u zemlju. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije - JUTA Aleksandar Seničić upozorio je sve putnike da vode računa, jer će ove godine kazne za prekršaje u saobraćaju biti povećane, a kontrola pojačana. - Od vezivanja pojaseva do upotrebe telefona, mnogo toga je izmenjeno i sve su kazne uglavnom duplirane u odnosu na one koje su važile pre ovoga - naveo je Seničić. Do sada tokom sezone skoro da niste ni videli policajce ni na auto-putu. Međutim, ove godine je pojačan broj policajaca, biće vrlo prisutni na svim mestima i treba voditi računa. Informišite se na vreme koja su to ograničenja, ona su vrlo slična onome što mi imamo u Srbiji, samo što su kazne značajno veće. Objasnio je da kada se pogrešno parkirate u Grčkoj nije dovoljno da samo platite kaznu, jer će policija odneti i registarske tablice. Naglasio je i da se parkiranje na požarnom putu, na pruzi ili na bilo kom mestu koje sprečava hitne intervencije, kažnjava i sa 2.500 evra i oduzimanjem tablica i vozila na više od šest meseci.

I hoteli kraj crnogorskih plaža su papreni. U zavisnosti od broja zvezdica smeštaj staje od 40 do 300 evra po noći. Krevet u privatnom smeštaju, s druge strane, povoljnije je nego u Grčkoj i u proseku iznosi 15 evra. Za odmor u jednosobnom apartmanu potrebno je od 30 do 150 evra, a dvosobni od 60 do 200 evra. Zakup vile je od 100 do 400 evra po noći, a kampovanje košta od 10 do 30 evra.

Autobuski prevoz do crnogorskih obala staje gotovo kao do Elade i iznosi od 40 do 100 evra. I cene ležaljki i suncobrana su identične kao u Grčkoj i za njih je dnevno potrebno odvojiti od pet do 15 evra. Destinacije poput Budve, Kotora i Svetog Stefana su skuplje od drugih delova crnogorske obale.

Hrvatska obala je iz godine u godinu sve dalja od prosečnog džepa srpskog turiste, ali je postala skupa i za mnogo imućnije goste iz Nemačke, Austrije, Italije i Češke. Britanski mediji preneli su da su u poslednje tri godine cene u hrvatskom turizmu porasle za čak 50 odsto. To je, kako su preneli, učinilo Hrvatsku skupljom od njene dve najveće konkurencije - Grčke i Španije, gde su cene u ovom periodu porasle do maksimalnih 20 odsto. Četvorokrevetni apartman u sezoni staje minimum 100, mada se najčešće nudi za 150 evra, dok svaki gost u hotelu mora po noći da pripremi u proseku 100 evra. Cena jedne ležaljke dostiže i 25 do 30 evra.