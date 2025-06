DO ZLATIBORA ZA NEŠTO VIŠE OD DVA SATA: Na Vidovdan otvaranje 20 kilometara novog auto-puta (VIDEO)

RADOVI na gradilištu deonice auto-puta Pakovraće - Požega ulaze u finalnu fazu. Zvanično otvaranje zakazano je za 28. jun.

Foto: JutjubPrintksrin

Ova deonica, duga oko 19,5 kilometara, prolazi kroz izuzetno zahtevan brdsko-planinski teren zapadne Srbije i predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih poduhvata u poslednjoj deceniji u Srbiji.

Prethodno je deonica auto-puta „Miloš Veliki” od Preljine kod Čačka do Pakovraće, u dužini oko 11,5 kilometara, otvorena u januaru 2022, a saobraćajne gužve koje su se stvarale kroz Čačak, naročito tokom sezone letnjih odmora i vikendom, postale su prošlost.

Deo je autoputa E-763 „Miloš Veliki“, koji povezuje Beograd sa jugom i zapadom zemlje, a u širem kontekstu i sa Jadranskom obalom.

Ministar finansija Siniša Mali izjavjio je danas da je država na projektu EKSPO angažovala "sve što ima u građevinskoj industriji Srbije".

- U roku od 3,5 godine moramo da završimo nešto što je potpuno novo i drugačije. Međutim, posebno je važno da Ekspo nije samo Beograd, već i cela Srbija. Na Vidovdan, 28. juna, imaćemo otvaranje 20 kilometara novog auto-puta od Pakovraća do Požege. Imaćemo do kraja godine otvaranje 25 kilometara Dunavske magistrale – od Požarevca prema Golupcu. Zatim, 14 kilometara Moravskog koridora, od Vrbe do Vrnjačke banje. Otvaramo pet novih fabrika u Srbiji, najavljeno je i vanredno povećanje minimalca. Sve to vezano je za Ekspo - kazao je on za RTS.

Otvaranje ove deonice značiće kraće vreme putovanja, manje zagušenja na postojećim regionalnim putevima i značajno veću bezbednost u saobraćaju, a do Zlatibora će se stizati za 2 sata i 15 minuta.

Na trasi se nalaze dva impresivna tunela – tunel „Laz“, dug preko 2,8 kilometara, i tunel „Munjino brdo“, slične dužine, kao i više mostova i vijadukta koji se uklapaju u kompleksnu konfiguraciju terena zapadne Srbije.

Otvaranjem deonice Pakovraće–Požega, autoput „Miloš Veliki“ biće produžen sve do kapije Užica, što je važan korak ka budućoj realizaciji Jadranske magistrale, koja će Srbiju povezati sa Crnom Gorom i lukom Bar.

Očekuje se da će otvaranje ovog sektora doneti novi impuls razvoju turizma i privrede u Moravičkom i Zlatiborskom okrugu.

Građani će imati brži i lakši pristup turističkim centrima kao što su Zlatibor, Tara, Zlatar, Drina i Uvac, dok će investitori imati stabilnu i pouzdanu infrastrukturu za razvoj poslovanja.