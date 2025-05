"NOVOSTI" U FABRICI YUSEI MACHINERY U NIŠU Zamenik direktora kompanije Tao Čen: Srbi su stručni i prijatni (FOTO)

KINESKA kompanija ""Yusei Machinery"" predstavlja jedan od najvećih proizvodnih pogona u Nišu. Ovom prilikom je danas obavljen razgovor sa zamenikom direktora kompanije, gospodinom Tao Čenom, koji nam je rekao nešto više o tome koliko ovakve investicije doprinose ekonomskom razvoju Srbije, ali i grada Niša

Foto: Novosti

Koji su to glavni proizvodni pogoni i koje su to tehnologije koje koristi fabrika?

- Yusei grupacija je javna kompanija iz Kine, fokusirana na proizvodnju brizgaljki i plastičnih delova za automobilske industrije. Radimo sa BMW-om, Volcvagenom, Mercedes-Benzom, Teslom i drugim OEM-ima u svetu. Fabrika ovđe u Nišu je naša prva u Evropi, zato je to za nas velika stvar. Mi smo specijalizovani za izradu plastičnih delova, proizvoda od plastike za autoindustriju, brizgamo te proizvode i same kalupe za brizganje. Naši kupci su BMW, Mercedes-Benz, Tesla, Volcvagen i ponosan sam na to da je ovo naša prva investicija van Kine, znači prva fabrika u Evropi i to baš u Srbiji i u Nišu i to je veliki korak za nas.

Koliko je važno i za grad Niš, ali i za sve ovde trenutno zaposlene, time što su dobili priliku da budu deo ove fabrike?

- Od samog početka smo otvorili vrlo stvarnu saradnju sa srpskim govornicima, posebno iz Niša. Uopšte nam je to veoma važno. Zemlja Srbija je otkrivena, prijatna i uređena. I smo uopšte zadovoljni lokalnim uređenjem ovde. Ljudi ovđe su prijatni, vredni i zadovoljni da rade. Na samom početku poslovanja moram da kažem da smo dobili izuzetno jaku podršku od Vlade Srbije i od samog grada Niša. Atmosfera za investiranje ovde je za nas vrlo privlačna, to je jedan pozitivan ambijent i... Što se tiče same radne snage, vrlo smo zadovoljni. Ljudi koje zapošljavamo su vrlo stručni, željni znanja i mi se u svemu tome trudimo da im obezbedimo uslove za dalje napredovanje.

Gospodin Tao Čen kažei da ga je današnja situacija u Srbiji podsetila na situaciju u Kini pre 20-30 godina kada je upravo zbog priliva stranih investicija došlo do ekonomskog rasta, kineskog ekonomskog rasta i poboljšanja životnog standarda, tako da on to sad vidi u Srbiji i nada se, u stvari očekuje uverenje da smo na tom putu i da ćemo to isto postići i da će to Srbija isto postići i svi ovde ponosni na to što su deo tog puta.