DO CRNE GORE JOŠ 107,5 KILOMETARA: Putari užurbano završavaju novu deonicu "Miloša Velikog"

DEONICA auto-puta "Miloš Veliki" od Pakovraća do Požege, biće svečano otvorena velikom proslavom na Vidovdan.

Foto: N. Janković

Prema rečima predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ovaj istorijski poduhvat transformisaće živote ljudi na zapadu Srbije na više načina. Ono što sledi - pregovori u vezi sa nastavkom radova u dva pravca, ka Kotromanu i Republici Srpskoj, kao i prema Boljarima i Crnoj Gori - biće novi veliki izazov za državu.

- Auto-put izgleda kao da ste u Švajcarskoj, Austriji ili Nemačkoj. Osim bezbednosti, biće sve neuporedivo brže. Biće podsticaj privredi i turizmu. Ostaje nam da se dogovaramo za put ka Republici Srpskoj, ka Višegradu, ka Kotromanu. Za to moramo da pronađemo pare. Ovo ulazi u istoriju. Za Vidovdan pravimo veliko slavlje - rekao je predsednik Vučić. - Najviše bih voleo kada bismo mogli da skupimo pare i da idemo preko Užica i Bele zemlje. Dosad je urađena ogromna stvar, najvažniji deo i najteži deo je savladan probijanjem tunela, u ovom trenutku, najdužih u našoj zemlji. Ovaj put će živote da nam sačuva, drastično će ubrzati tranzit, a tu su i brojne druge prednosti.

Deonica od Čačka, odnosno od Preljine do Požege, duga je 30,9 kilometara. U narednim godinama biće mereno koliko je auto-put doprineo privrednim granama kroz rast BDP, jer je to preduslov za rast plata i penzija, i rast standarda građana. Otvaranjem nove deonice, auto-put pristup turističkim odredištima poput Zlatibora, Zlatara, Tare i Mokre Gore biće olakšan i brz. Saobraćajna povezanost zapadne Srbije sa Beogradom, ali i sa EU napokon je ostvarena: sve to otvoriće vrata za razvoj industrije, poljoprivrede i trgovine. Vožnja od Beograda do Zlatibora, po Vidovdanu, trajaće oko 2 časa i 15 minuta.

Ono što u budućnosti neminovno sledi, a za šta je potrebno obezbediti finansiranje, jeste nastavak gradnje u dva pravca: reč je o trasama prema Kotromanu i RS i onoj prema Boljarima, na granici sa CG. Buduća deonica auto-puta od Požege do Boljara biće duga 107,5 kilometara, a ukupna dužina trase od Beograda do Bara iznosiće 435 kilometara. Privrednici iz zapadne Srbije ističu da će lakši, brži i jeftiniji tranzit dobara početi da donosi korist kompanijama odmah po Vidovdanu a posebno su zainteresovani za ono što sledi: perspektiva povezivanja sa BiH, kada zaživi projekat gradnje do Kotromana, biće najveći podstrek za nova ulaganja i rast, a reč je o novih 60 kilometara puta.

Još jači odnosi sa Kinom PORED privrednih, poduhvat je učvrstio i političke odnose Srbije i Kine. - Prijateljstvo dve zemlje je čelično. Odlikuju ga velika dostignuća, poput ovog koje je pred nama, a kakvih će biti još. Kina uvek poštuje i podržava Srbiju, u današnjem svetu to je nabolji primer iskrenog prijateljstva. Ovakva saradnja je poput baklje koja osvetljava put ispred nas - rekao je ambasador Narodne Republike Kine Li Ming,