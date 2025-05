SVE IH VIŠE TRAŽE, A IMAJU FLEKSIBILNE USLOVE RADA: Ovo je 10 dobro plaćenih poslova, svi žele da ih rade

INDEED je objavio listu najboljih poslova za ovu godinu, utemeljenu na zaradi i drugim faktorima. Ova karijerna platforma rangirala je poslove prema broju oglasa objavljenih na svom sajtu.

Na listi najboljih našli su se građevinski inženjeri, advokati i lekari. Ako tražite posao kao veterinar, građevinski ili strukturni inženjer, 2025. bi mogla biti vaša godina.

Indeed je sastavio listu najboljih zanimanja na osnovu porasta broja oglasa, fleksibilnosti u radu i tipične visine zarade. Da bi se našlo na listi, zanimanje je moralo da ima prosečnu godišnju zaradu od najmanje 75.000 dolara, da najmanje 5% oglasa bude za hibridne ili poslove na daljinu, kao i da broj oglasa za to zanimanje poraste za najmanje 20% u periodu od decembra 2021. do decembra 2024.

– Lista pokazuje veliku raznolikost. Iako neka zanimanja zahtevaju tehničke veštine ili specijalizovano obrazovanje, u mnoge oblasti je moguće ući i na alternativne načine, bilo da menjate karijeru ili tek ulazite u struku – rekla je Gabrielle Davis, stručnjakinja za karijerne trendove u Indeedu.

Zdravstvo i inženjering ostaju dominantni sektori. Na primer, lekari su u proseku imali godišnju zaradu od 225.000 dolara, a potražnja za njima je u porastu.

– Ova lista pokazuje potrebu tržišta rada za kombinacijom tehničkog znanja i sposobnosti da se odgovori na potrebe društva – dodala je Davis za Business Insider.

Iako je rast zapošljavanja u decembru bio snažan, neki ekonomisti smatraju da će tražioci posla u IT sektoru i drugim industrijama ove godine teže dolaziti do posla.

U nastavku pogledajte 10 najbolje rangiranih zanimanja, sa prosečnom zaradom, rastom broja oglasa i udelom oglasa koji nude hibridni ili rad na daljinu:

10. Strukturni inženjer

Plata: 110.725 dolara

Rast oglasa: 127%

Rad na daljinu/hibridni rad: 18,8%

– Vidimo povratak tradicionalnih profesija poput inženjera, lekara i advokata – navodi Davis.

9. Inženjer za protivpožarnu zaštitu

Plata: 110.000 dolara

Rast oglasa: 136%

Rad na daljinu/hibridni rad: 12,4%

8. Klinički psiholog

Plata: 118.597 dolara



7. Regionalni menadžer prodaje

Rad na daljinu/hibridni rad: 34,6%Za ove pozicije uglavnom je potrebna doktorska diploma, a licenciranje se razlikuje po državama. Kandidati moraju imati supervizirano iskustvo – kroz praksu ili postdoktorske programe.

Plata: 80.348 dolara

Rast oglasa: 43%

Rad na daljinu/hibridni rad: 19,9%

Regionalni menadžeri nadgledaju prodaju u određenoj regiji i sarađuju s drugim sektorima kako bi povećali prihode. Foto: Profimedia

6. Advokat

Plata: 145.168 dolara

Rast oglasa: 90%

Rad na daljinu/hibridni rad: 28,6%

Zahteva više godina školovanja. Mlađi advokati uglavnom počinju kao saradnici iskusnijih kolega.

5. Procjenitelj (Estimator)

Plata: 99.592 dolara

Rast oglasa: 51%

Rad na daljinu/hibridni rad: 6,8%

4. Građevinski inženjer

Plata: 100.872 dolara

Rast oglasa: 104%

Rad na daljinu/hibridni rad: 12,2%

Poželjno je da kandidati završe programe akreditovane od strane ABET-a i učestvuju u programima prakse ili kooperativnog obrazovanja.

3. Lekar

Plata: 225.000 dolara



2. Komercijalista (Sales Representative)

Rad na daljinu/hibridni rad: 5,3%Zahteva doktorsku ili stručnu diplomu i praksu kroz stažiranje ili specijalizaciju.

Plata: 182.487 dolara

Rast oglasa: 76%

Rad na daljinu/hibridni rad: 15,7%

– Jedan od najčešćih ulaznih poslova za one koji prelaze iz druge karijere – kaže Davis. Na primer, mnogi bivši nastavnici prelaze upravo u prodaju.

1. Veterinar

Plata: 139.999 dolara

Rast oglasa: 124%

Rad na daljinu/hibridni rad: 7,3%

Porast vlasništva nad kućnim ljubimcima u SAD povećava potražnju za veterinarima. Davis ističe da je tržište rada za veterinu u porastu i da postoji potreba za većim brojem stručnjaka.

