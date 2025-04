JAGNJIĆI DRŽE CENU, PRASIĆI POSKUPELI: Kraj posta učinio svoje - ovo je cenovnik na pijacama

DOMINANTNA prodajna cena tovnih bikova simentalske rase težine iznad 500 kilograma dostigla je iznos od 410 din/kg na stočnoj pijaci u Užicu, što ukazuje na rast u odnosu na prethodnu sedmicu, prenosi STIPS.

Rast otkupne cene tovne junadi telesne mase iznad 480 kilograma zabeležen je protekle sedmice u klanicama na području južnobačkog regiona, jer je dominirao iznos od 370 din/kg. Obim ponude i otkupa grla ove kategorije goveda bio je prosečan.

- Blagi pad otkupnih cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma i tovne junadi telesne mase iznad 480 kilograma zabeležen je u klanicama na području mačvanskog regiona. Za otkupljenu telad klaničari su najčešće plaćali 935 din/kg, a za otkupljenu tovnu junad 375 din/kg - navodi se u izveštaju STIPS-a.

Dominantna otkupna cena muške teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma iznosila je 750 din/kg, dok je kod ženskih grla dominirao iznos od 730 din/kg u klanicama na području moravičkog regiona. Za otkupljenu tovnu junad telesne mase iznad 480 kilograma odgajivači su dobijali 340 din/kg, za tovne bikove težine iznad 500 kilograma iznos od 350 din/kg, dok je u kategoriji krava za klanje dominirao iznos od 230 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Čačku skuplja prasad

Prodajna cena obe kategorije prasadi bila je viša u odnosu na prethodnu sedmicu na pijaci žive stoke u Čačku, pa su se grla telesne mase do 15 kilograma prodavala po ceni od 420 din/kg, dok je dominantna cena grla telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosila 400 din/kg.

- Osim njih, bile su skuplje i krmače za klanje, jer je dominirao iznos od 250 din/kg. Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma bila su skuplja protekle sedmice i na stočnoj pijaci u Leskovcu, jer se prodaja najčešće odvijala po ceni od 450 din/kg.

U klanicama na području južnobačkog regiona je došlo do rasta otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma na dominantnih 360 din/kg, tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na dominantnih 175 din/kg i tovnih svinja težih od 120 kilograma na dominantnih 165 din/kg.

Otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bile su više u odnosu na prethodni period i u klanicama južnobanatskog regiona, jer je kod prasadi dominirao iznos od 360 din/kg, a kod tovljenika iznos od 180 din/ kg.

Rast cene jagnjadi na stočnoj pijaci u Pirotu

Dominantna cena jagnjadidostigla je iznos od čak 650 din/kg na pijaci žive stoke u Pirotu, što ukazuje na rast u odnosu na prethodnu sedmicu, uprkos dobroj ponudi. Broj prodatih grla bio je nešto bolji u odnosu na prethodnu sedmicu.

- Na stočnoj pijaci u Vranju je uprkos ponudi od oko stotinak grla došlo do rasta cene jagnjadi u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 560 din/kg. Osim jagnjadi, skuplja su bila i jarad jer je dominirao iznos od 460 din/kg. U sedmici za nama došlo je do rasta cene ovaca pošto su se najčešće mogle pazariti za 230 din/kg - navodi STIPS.

Jagnjad su bila skuplja na pijaci žive stoke u Užicu gde protekle sedmice dominirao iznos od 500 din/kg. U klanicama na području Podrinjskog regiona došlo je do pada otkupne cene jagnjadi i rasta otkupne cene ovaca. Za otkupljenu jagnjad odgajivači su protekle sedmice dobijali 500 din/kg dok je u kategoriji ovaca dominirao iznos od 230 din/kg.

- Pad otkupne cene jagnjadi evidentiran je u sedmici za nama u klanicama na području mačvanskog regiona gde je dominirao iznos od 500 din/kg. Obim ponude ove kategorije ovaca bio je dobar - zaključuje se u saopštenju.

