STIŽE NOVO POVEĆANJE PLATA: Najbolje će proći oni sa fakultetskom diplomom

POVEĆANjE plata u lokalnoj samoupravi biće pet odsto i ne odnosi se na funkcionere i postavljena lica.

Foto: Profimedia

Protokolom o unapređenju materijalnog položaja zaposlenih u lokalnim samoupravama, koji su nedavno potpisali ministarka državne uprave i lokalne samouprave Jelena Žarić Kovačević i predsednik Sindikata uprave Srbije Slađan Bobić, predviđeno je povećanje plata za zaposlene u opštinama sa visokom stručnom spremom.

Sporazum podrazumeva povećanje plata za pet odsto, a kada je reč o zaposlenima koji imaju srednju stručnu spremu biće usklađena visine koeficijenta sa visinom prosečne mesečne minimalne zarade, čime će se napraviti adekvatan odnos između plata.

Što se tiče gradova, ministarka je izjavila je da su se fokusirali na službenike koji su zaposleni sa višom školom, i oni će u proseku dobiti rast plata za četiri odsto, a početnici sa visokom stručnom spremom za dva odsto.

Prema njenim rečima, izmenom koeficijenata ostavljena je i mogućnost za dodatni rast plata do četiri odsto nelinearno, ukoliko postoji finansijski prostor za dodatno povećanje, zavisno od mogućnosti lokalne samouprave. Podvukla je da se sva ova povećanja ne odnose na funkcionere, imenovana i postavljena lica, već na zaposlene službenike.

Foto: Printiscreen/Sindikat uprave Srbije

Kako se navodi u samom Protokolu, koji je potpisan 4. aprila, Vlada Srbije i Sindikat uprave postigli su sporazum da se izvrši izmena dodatnih koeficijenata u Uredbi i koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima, kojom će se omogućiti usklađivanje zvanja i povećanje plata zaposlenih od plate za maj 2025. godine u organima jedinica lokalne samouprave – opštinama i gradovima.

Nebojša Rajković, generalni sekretar Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, objasnio je kako se obračunavaju i koliko će iznositi zarade sa dodacima.

Kako kaže, plata zaposlenih sastoji se – prema Zakonu o platama u državnim organima i javnim službama – od osnovice, koeficijenta, dodatka na platu i obaveza koje zaposleni plaća iz plate za porez i obavezno socijalno osiguranje.

- Osnovica za 2025. godinu za zaposlene u organima i službama lokalne samouprave iznosi 3.807,04 dinara sa mogućim uvećanjem 4,151,65 dinara. Ako kao primer uzmemo zaposlenog u organima opštine sa najvišim zvanjem – samostalni savetnik, njegova najniža plata na osnovu potpisanog protokola iznosila bi 81.737 dinara ili 89.135,92 dinara, a najviša 83.792,95 ili nešto preko 91.000 dinara - navodi on.

Koji iznos će zaposleni dobiti zavisi od novog minimalnog i maksimalnog koeficijenta. A računica je sledeća – osnovica se množi sa koeficijentom na koji se dodaje dodatak, što znači da se na osnovicu od 3.807,04 dinara dodaje osnovni koeficijent 12,05 koji se sabira sa minimalnim dodatkom koeficijenta od 9,42, što daje novi minimalni zbirni koeficijent od 21,47. Kada se osnovica (od 3.807,04 dinara) pomnoži sa 21,47 dobija se nova najmanja osnovna plata koja iznosi 81.737 dinara.

Ukoliko se u obzir uzme veća osnovica od 4.151,65 dinara i pomenuti novi minimalni zbirni koeficijent od 21,47 dolazi se do iznosa od 89.135,92 dinara. Sa druge strane, novi maksimalni koeficijent za pomenutu kategoriju zaposlenih iznosi 22,01 (na osnovni koeficijent 12,05 doda se maksimalni propisani koeficijent 9,96). Kada se osnovica od 3.807,04 dinara pomnoži sa koeficijentom od 22,01 dobija se iznos od 83.792,95 dinara.

I za najviše zarade, računica je ista – osnovica od 4.151,65 dinara množi se sa novim maksimalnom koeficijentom od 22,01, što iznosi 91.377,81 dinara. Ako se kao primer uzme nameštenik pete vrste, čiji je osnovni koeficijent 6,40, a dodatni minimalni 5,29 – dobija se novi zbirni najniži koeficijent koji iznosi 11,69. U ovom slučaju oba dodatna koeficijenta (i minimalni i maksimalni) su isti, pa je i zbirni koeficijent isti.

Kada osnovicu od 3.807,04 dinara pomnožimo sa 11,69 dobija se iznos plate od 44.466,22 ili 48.532 (sa osnovicom od 4.151,65 dinara)

- Pošto je plata manja od minimalne zarade vršiće se doplata do iznosa minimalne zarade, i to u mesecima koji imaju 160 časova rada doplata iznosi 4.814 ili 748 dinara do minimalne zarade od 49.280,00 dinara. U mesecima koji imaju 184 radna časa doplata je 12.006 dinara ili 8.140 dinara do 56.672 dinara minimalne zarade. U mesecima sa 168 časova rada doplata je 4.277 ili 3.212 dinara do minimalne zarade od 51.744 dinara i u mesecima sa 176 časova rada doplata iznosi 9.742 ili 5.676 dinara do 54.208 minimalne zarade - objašnjava Rajković.

(Kurir biznis)