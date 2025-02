KAKO JE ŠOLAK RASPRODAO SVOJU IMPERIJU: Detalji prodaje najsjanijih dragulja iz poslovnog trezora kontroverzog bisnismena

OD kablovske imperije do vlasništva nekoliko TV kanala, portala, magazina i dnevnih novina sa neizvesnom budućnošću. Ovako bi se mogla opisati sudbina medijske imperije kontroverznog biznismena Dragana Šolaka koji je juče prodao najsjajnije dragulje iz svog poslovnog trezora - kablovskog operatera SBB i sportski sadržaj Sport klub.

Foto: Profimedia

Kablovski operater ide u vlasništvo kompanije e&PPF Telecom, koja u Srbiji gazduje "Jetelom". Oni su za ovaj posao izdvojili 825 miliona evra. Dok je "Telekom Srbija" onlajn platforme i što je najvažnije operacije i prava kanala Sport klub u zemlji i regionu kupio za 652 miliona evra. Time je "Telekomovov" MTS objedinio kompletan vrhunski sportski sadržaj.

Šta bi to moglo da znači za korisnike? Iako nema zvaničnih potvrda, sve ide u pravcu da će srpskim tržištem telekomunikacija dominirati dve kompanije, koje će nuditi iste usluge. Sa jedne strane biće "Telekom Srbija" koji će kroz svoj MTS kao i dosad biti kablovski, internet i mobilni operater. Sa druge strane bi bio "Jetel" koji će kupovinom SBB-a, uz internet provajding i mobilnu telefoniju priključiti i kablovsku ponudu.

Ipak, najvažnija stvar za pretplatnike kablovske televizije je što će, najverovatnije, imati gotovo istu ponudu kanala i sadržaja, pa neće morati da zbog sportskih prenosa prelaze kod drugog operatera. To bi moglo da dovede do zdrave tržišne konkurencije, gde će se potrošači odlučivati na osnovu cena i kvaliteta ponuđenih usluga. To ćemo videti kada u prvoj polovini ove godine bude pravno završena procedura oko ovih transakcija.

Dojučerašnji glavni Šolakov tržišni konkurent "Telekom Srbija grupa" saopštila je juče da je postigla sporazum o kupovini NetTV Plus, DTH u Srbiji i Severnoj Makedoniji i licenci za prava na Sport klub za Zapadni Balkan od "Junajted grupe". Osim toga "Telekom" je postigao sporazum o kupovini 100 odsto udela u kompaniji Eon TV International Ltd (holding kompanija NetTV Plus preduzeća), "dajrekt tu houm" (direct-to-home - DTH) poslovanja u okviru EoNSat i Total TV u Srbiji i Severnoj Makedoniji, kao i o kupovini određenih prava, licenci i ostale imovine povezane sa Sport klub kanalima za Zapadni Balkan, pre svega u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji, direktno ili indirektno, od kompanije United Group B.V. ("Junajted grupa") za naknadu u iznosu od 652 miliona evra bez gotovine i bez dugova.

Prihodi od tri milijarde evra TRANSAKCIJE vezane za kupovinu imovine "Junajted grupe" (JG) su usklađene sa strategijom "Telekoma Srbija" da izgradi vodeću telekomunikacionu kompaniju na Zapadnom Balkanu, sa prihodima koji će dostizati tri milijarde evra do 2030. Nakon uspešne premijerne emisije evroobveznica u 2024, u iznosu od 900 miliona dolara, jučerašnja kupovina imovine JG dodatno će ojačati pozicije "Telekoma" u regionu i među dijasporom bivše Jugoslavije, ističe se u saopštenju "Telekoma". Dodaje se da se ne očekuje da ove transakcije povećaju trenutne nivoe zaduženosti kompanije. Zatvaranje transakcija očekuje se tokom prve polovine 2025.

- Očekuje se da ova akvizicija stvori široku sinergiju, poveća prihode i smanji troškove - kaže generalni direktor "Telekoma Srbija", Vladimir Lučić. - "Telekom Srbija", kao vodeća telekomunikaciona grupa na Zapadnom Balkanu, raduje se prilici da ojača svoju ponudu DTH usluga i internet TV-a (IPTV/OTT) za tržište dijaspore bivše Jugoslavije. Takođe, povećavamo raznolikost sportskog sadržaja koji će biti dostupan još širem auditorijumu na Zapadnom Balkanu. Od sada će naši pretplatnici moći da gledaju i uživaju u kanalima kako Arene sport tako i Sport kluba.

Šta im ostaje, a šta odlazi KOMPANIJA "Junajted grupa" saopštila je da ostaje vlasnik ključnih medijskih kuća u Srbiji - N1 i Nova S, koje će biti bez ikakvih promena na uredničkim pozicijama. Ove televizije će biti dostupne na kablovskoj mreži SBB, a biće ponuđene i korisnicima "Jetela". Dodaje se da ne postoje pregovori ili planovi o prodaji bilo koje medijske kuće iz sastava "Junajted medije", uključujući i produkcijske kuće Grand i IDJ. - Nastavljamo da radimo kao i do sada i da za publiku u Srbiji pripremamo najbolji sadržaj na TV kanalima, portalima i novinama - piše u saopštenju. Kako se navodi, jedina promena u portfoliju kompanije, uzrokovana gubitkom ekskluzivnih prava za najveća sportska takmičenja, odnosi se na sportski kanal Sport klub Srbija. Postojeća prava na sportske prenose Sport kluba ubuduće prelaze na Arena grupu. Ovaj potez se nametnuo kao jedino održivo poslovno rešenje zbog nemogućnosti da publici u Srbiji pružimo televizijske prenose elitnih sportskih šampionata. Portal sportklub.rs kao i nalozi na društvenim mrežama nastavljaju da rade u okviru "Junajted medije". Takođe, deo kompanije ostaju i kanali Sport kluba u Hrvatskoj i Sloveniji, koji i dalje poseduju ekskluzivna prava za UEFA takmičenja, Ligu šampiona i nacionalne sportske događaje. EON platforma takođe nije prodata, a koristiće je SBB korisnici.

Kada je kablovski operater SBB u pitanju, e& PPF Telecom Group BV (e&PPF Telecom) juče je potpisala obavezujući ugovor sa "Junajted grupom" o preuzimanju 100 odsto udela u kompaniji SBB d.o.o. za iznos od 825 miliona evra. SBB je vodeći provajder kablovske televizije i širokopojasnog interneta u Srbiji sa više od 700.000 aktivnih korisnika, navodi u saopštenju e&PPF Telecom. Prema uslovima ugovora, e& PPF Telecom preuzeće celokupno poslovanje i korisničku bazu SBB-a, a zatim će izdvojiti SBBove direktne satelitske usluge, koje će biti prodate "Telekomu Srbija":

- "Junajted grupa" će zadržati svoja medijska sredstva, uključujući televizijske kanale N1 i Nova S, koji će i dalje biti emitovani putem SBB-a - rekao je Baleš Šarma, izvršni direktor e& PPF Telecom Group. - Transakcija takođe neće imati uticaja na postojeću maloprodajnu TV ponudu SBB-a. Ovaj dogovor omogućava nam da upotpunimo postojeće usluge koje nudimo našim "Jetel" korisnicima u Srbiji, kao i da obogatimo ponudu za SBB pretplatnike. Takođe, siguran sam da će korisnici "Jetela" i SBB-a imati koristi od sinergija koje će ovaj posao doneti. On je dodao da je SBB poštovani brend u Srbiji, poznat po visokokvalitetnim uslugama i izvanrednom timu zaposlenih:

- Raduje me što ćemo poželeti dobrodošlicu novom timu u našoj grupi i radujem se kako će naši komplementarni poslovi, menadžment i timovi doprineti još kvalitetnijoj usluzi za korisnike u Srbiji. Ova transakcija predstavlja prvu akviziciju od strane nedavno osnovane e& PPF Telecom. Skoro milijardu i po je Šolakova kompanija dobila od ove dve transakcije. Iako ova cifra zvuči kao ogroman iznos novca, ona je samo dečja kofica koja treba da ugasi ogroman šumski požar kada su njegove finansije u pitanju. Kako "Novosti" saznaju, "Junajted grupa" je dužna oko sedam milijardi evra, a dodatno je morala da očisti SBB i Sport klub od dugova da bi ih prodala.

Kupili "Telenor" pa menjali ime GRUPA e& PPF Telekom je jedan od lidera u pružanju telekomunikacionih usluga u Bugarskoj, Mađarskoj, Srbiji i Slovačkoj, pružajući usluge mobilne i fiksne telefonije, interneta i TV sadržaja. Ima 12,5 miliona korisnika, 6.800 zaposlenih i 0,8 milijardi evra EBITDA. PPF grupa investira u više tržišnih segmenata kao što su finansijske usluge, telekomunikacije, biotehnologija, nekretnine i mašinstvo. PPF grupa je 2018. postala vlasnik "Telenorovih" telekomunikacionih kompanija u regionu centralne i istočne Evrope, uključujući Srbiju. U te svrhe bili su spremni da plate čak 2,8 milijardi evra. PPF grupa na tržištu Srbije je kupila Telenor banku.

Zanimljivo je da je, kako saznajemo, "Telekom Srbija" insistirao da kupi Sport klub kao firmu registrovanu u našoj državi. UG je imala slobodnu firmu pod nazivom "Nova S" d.o.o. na koju su prebacili udeo, kako bi je nacionalni operater kupio. Ipak, pre kupovine naziv firme je promenjen, kako u javnosti ne bi bilo zabune da je UG prodao Novu S umesto Sport kluba. Pitanje je i šta će biti sada sa N1 i Novom S, kao i sa nedeljnikom "Radar", dnevnim novinama "Danas" i "Nova" i portalima koji ostaju u vlasništvu UG. Prema saznanjima "Novosti", N1 ima garanciju da se emituje i u narednom periodu na mreži SBB. Ono što će biti jedna od tema kada se ove operacije završe je na kojoj poziciji na kablu će se nalaziti ovaj kanal kao i njegova sestrinska Nova S. Još veća neizvesnost je sudbina štampanih medija. Nedeljnik "Radar", nastao raskolom u NIN-u, nije samoodrživ od tiraža i marketinga i za njegovo postojanje su potrebne redovne dotacije. Novine "Nova" sa tiražem od tek nekoliko hiljada prodatih primeraka, teško da zajedno sa portalom mogu da budu na nuli. Dnevnik "Danas" bi možda i jedini mogao da se izdržava jer je godinama dominantan u objavi tzv. belih oglasa, odnosn konkursa i objava.

BRNABIĆ: Mordor je pao!

PREDSEDNIK Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić pozdravila je prodaju kablovskog operatera SBB ističući da je uređivačka politika medija United group, u čijem je vlasništvu bio SBB, zasnovana na personalnoj mržnji Dragana Šolaka prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću:

- Verujem da to što "Junajted grupa" prodaje SBB znači da je "Mordor" pao. Pala je kula zla koja je nadnosila sivu senku nad Srbijom i manipulisala velikim brojem građana. Uređivačka politika medija "Junajted grupe" bila je zasnovana na mržnji jer je, kako kaže, Vučić zaustavio dalje bogaćenje Dragana Šolaka i Dragana Đilasa koji su to činili na štetu građana Srbije. Predsednica parlamenta ukazuje da nikada nije bila borba za vrednosti, bolju Srbiju, profesionalne medije, vladavinu prava, već je uvek bila borba za više novca za Šolaka. - Da je Vučić dao da Šolak radi ono što je radio za vreme Đilasa, bio bi mu najbolji na svetu, najveći reformator, sve najbolje, ali Vučić mu je stao na put i time se zamerio do te mere da su mu pretili, kao i njegovoj porodici - kazala je Brnabićeva.

TRIFUNOVIĆ: Optuživali ste ih za korupciju

GLUMAC i bivši predsednik Pokreta slobodnih građana povodom prodaje SBB oglasio se na društvenoj mreži "Iks": - Čestitamo i vama! Dobra je fora da se na kraju prodaš firmi s kojom si vodio rat i onoliko je optuživao za korupciju.

PLjUŠTE OSUDE I NA DRUŠTVENOJ MREŽI "IKS" Tako nam je ostao i "B92"

ADVOKAT, nekadašnji član Demokratske stranke i sadašnji član partije Sloga Vladimir Todorić se povodom prodaje delova "Junajted medije" oglasio na "Iksu":

- "Junajted medija" je zloupotrebila protest studenata zarad svog profita. Nemam reči za gađenje! Predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović je takođe na "Iksu" izrazio umereni optimizam napisavši: Koliko sam razumeo ode EL (Evroliga u košarci) Telekomu, ali nam ostaju N1 i Nova. Na to mu je odgovorila novinarka Suzana Trninić objavom: Tako vam/nam je ostao i B92. Been there, done that!

IVANOVIĆ, TV VODITELj Kuku nama, kako ćemo dalje?

- LjUDI, prodao se Šolak. Kuku nama, kako ćemo dalje, ima li nade za nas?! Eto, vi onoliko ljuti na "Telekom", a on trguje sa njima - napisao je TV voditelj i nekadašnji zaposlenik "Junajted grupe" Ivan Ivanović na mreži "Iks".

ČEDOMIR STOJKOVIĆ, ADVOKAT Umešali ste građane

- AKO sam dobro razumeo, građanima Srbije i pojedinim poslanicima opozicije je svojevremeno plasirano da nam se valja boriti protiv diskriminacije koju država sprovodi prema SBB, pa smo tako i činili - samo da bi vlasnik SBB danas prodao po boljoj ceni!? Milijardu i po evra - napisao je advokat Čedomir Stojković na svom nalogu na "Iksu" i nastavio: - Znate šta kompanijo, onog časa kada ste građane umešali u vašu biznis borbu, tog momenta ste ostali dužni građanima za tu borbu. Ako ste tražili od građana podršku za vašu biznis borbu, onda ste morali od građana da tražite i saglasnost za ovu prodaju. Velika je sramota što ste učinili i velika izdaja. Neka novi vlasnik zna da građani Srbije takve izdaje naplate kroz vreme i čim se promeni vlast masovno će odlaziti od SBB-a ka "Telekomu", a brojni će ih radosno hrabriti.