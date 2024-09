OTPORNA NA SANKCIJE: Ruska ekonomija raste

RUSKA ekonomija će do kraja 2024. godine porasti za 3,9 odsto, navodi se u dokumentima tamošnjeg ministarstva finansija predviđenim za nacrt budžeta.

Foto Shutterstock

Ministarstvo takođe prognozira da će privreda Rusije u periodu od 2025. do 2027. godine zabeležiti umereniji rast u rasponu između 2,5 do 2,8 odsto, prenosi Tass. Prema predviđanjima, u periodu od 2028. do 2030.

Rusiju očekuje ubrzanje privrednog rasta koji će biti u rasponu između tri i 3,2 odsto. Kako se navodi, prihodi ruskog budžeta u 2025. će porasti za 11,6 odsto na 40,29 biliona rubalja, odnosno na približno 389 milijardi evra, a rashodi za 5,23 odsto na 41,46 biliona rubalja, to jest na otprilike 400 milijardi evra.

Glavni izvor finansiranja deficita ruskog budžeta će biti državno zaduživanje, ali ministarstvo tvrdi da će obim javnog duga Rusije ostati na bezbednom nivou.