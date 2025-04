PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji auto-puta E-763 ''Miloš Veliki'', na deonici Preljina -Požega.

Obraćanje predsednika Vučića

- Za tačno dva meseca otvorićemo pun profil auto-puta do Požege. Mislim da je to fantastična vest. Izgleda zaista kao da ste u Švajcarskoj, Austriji i Nemačkoj. Videćete kako izgleda taj deo između Laza i Munjinog brda. Osim bezbednosti puta, biće sve neuporedivo brže. Biće podsticaj turizmu. Ostaje nam da se dogovaramo za put ka Republici Srpskoj, ka Višegradu, ka Kotromanu. Za to moramo da pronađemo pare. Nije nam bilo lako što su nam šest meseci uništavali zemlju. Vraćamo se poslu, idemo da radimo i gradimo. Ovo ulazi u istoriju. Za Vidovdan pravimo veliko slavlje. Do Požege i Užica niko se nije nadao da će da dođe auto-put - kaže predsednik.

Obilazak radova

Predsednik je stigao na mesto gde se izvode radovi, Munjino brdo.

- Neverovatno kako će da izleda. Koliko smo sada do Požege - upitao je predsednik i dobio odgovor da su na tri kilometra do grada.

- Hoće sve da se završi do 28. juna - pitao je Vučić.

- Kada bismo mogli da skupimo pare i da idemo na Užice i Bele zemlje. Ovo je ogromna stvar. To je najvažniji deo i najteži deo i otvaramo u ovom trenutku najduže tunele u našoj zemlji, Munjino brdo i Laz. Ovo bukvalno veličanstveno izgleda. Ovo je i za bezbednost ljudi veoma važno, i živote će da nam sačuva, a da ne pričamo koliko će da ubrza put - kazao je Vučić.

- Izgleda bukvalno kao Švajcarska, Austrija i Nemačka. Ponosan sam i veoma srećan zbog toga. Ovaj put je ključni za spajanje zapadne Srbije sa Beogradom i centralnom Srbijom - rekao je predsednik.

O studentima blokaderima koji su dočekani u Hrvatskoj, Vučić kaže:

- Oni su ih naterali da sklone one što je bilo napisano ćiriličnim pismom, ponižavali ih, i rekli - niste vi ovde da bi se promovisala ćirilica, nego antivučić, antisrpski projekti, zato imate podršku Hrvatske, a ne da promovišete ćiriličko pismo. Svi ljudi u Srbiji sve vide. Juče smo mi imali važnija posla, da se poklonimo senima ubijenih, i ne samo onih koji su pokušali i izvršili proboj pre 80 godina, Srbima junacima, već i svima koji su stradali u jasenovačkoj fabrici smrti. Njih to naravno nije zanimalo, oni su imali pametnija posla, da slušaju naloge i da se grle i ljube sa onima koji Srbiji i srpskom narodu žele sve najgore.

- Ja sam slobodan čovek u svakom mestu na kugli zemaljskoj, u Srbiji. Skupi se njih 20 ili 100 i kažu ti si sada persona non grata. U savki od tih gradova ću ići, prvi će biti Niš. Jedva čekam da idem, javiću da li će biti 10. ili 17. Zamislite u gradovima u kojima ima 70 posto oni su takvu odluku izglasali. Prvo su obmanjivali ljude da su oni užasno potreseni tragedijom, da ih ne zanima politika. Tada sam rekao da će sve na kraju biti suva politika. Sada su napravili profesori, onaj najgori šljam, ne bi li napravili novi G17 plus i dočepali se vlasti. Nudili smo im sve, nizašta nisu bili zaintereovani. Uništili su nam zemlju, nemamo više vremena da se bakćemo zahtevima onih koji jedino žele da zemlja bude razorena - kazao je Vučić i dodao da su narednih 15 dana jako važni.

Predsednik je prokomentarisao najavu studenata u blokadi da će radikalizovati proteste. - Svaka blokada je čisti siledžijstvo, čisto nasilje. Ne možete nekome da branite da radi svoj posao. Ljudi iz dana u dan to sve više vide i protiv su toga. Sve dok možemo da tolerišemo, dobro je da pustimo da ljudi vide kakvi su. Onog trenutka kada ne budemo mogli da tolerišemo siledžijestvo i nasilje, biće kraj - rekao je predsednik. O uvredama na račun patrijarha Porfirija, Vučić kaže: - Napad na patrijarha, a trčanje u zagrljaj pevačicama, to ljudima sve govori. Patrijarh je rekao istinu, govorio časno. Ima će pokušaja da razore i crkvu, kao što su i državu hteli. Pogledajte rusku državu, ona počiva na jedinstvenom delovanju crkve i države. To je tako u normalnim državama. O odlasku u Moskvu i u Ameriku, predsednik je rekao: - Očekuje nas ono što je važno, razgovori oko gasnog aranžmana. Nisu jednostavni i laki razgovori, ali verujem da ćemo uspeti da to završimo. Ja idem na paradu kao ponosni predsednik zemlje. Ja se dičim time. Moja namera je da budem tada u Moskvi. Ja ću dati sve od sebe da se makar na pet minuta sretnem sa predsednikom Kine. Treba da se sretnem sa predsednikom Uzbekistana, sa Kazahstanom ću da imam bilateralu. Dolazi nam veoma važnih 15 dana. Za dva-tri dana putujem u Ameriku. Ja sam razgovarao sa Donaldom Trampom Juniorom, mnogo toga sam naučio kako to danas funkcioniše u američkoj administraciji. Da probamo da završimo važne stvari za Srbiju. O priznanju za Natašu Kandić iz Prištine, Vučić kaže: - Svako svome jatu. Ja sam to dobio iz Gračanice, a ona iz Prištine. Svako se svom raduje.

Otvaranje za Vidovdan

Predsednik je pre nekoliko dana najavio da će auto-put Preljina-Požega biti otvoren za Vidovdan.

- Put Preljina-Požega mislimo da za Vidovdan otvorimo. Znate li šta to znači za ljude iz Užica, Zlatibora, Nove Varoši, Prijepolja, Priboja, Sjenice koji će moći da idu tim putem i da stignu neuporedivo brže. Tu se uštedi pola sata kada imate auto-put umesto onog jezivog puta kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru do Požege. To je najvažniji deo i najteži deo i otvaramo u ovom trenutku najduže tunele u našoj zemlji, Munjino brdo i Laz - rekao je Vučić za TV Pink.

Tri tunela na deonici

Deonica Preljina – Požega duga je 30,9 km, a krajem januara 2022. godine u saobraćaj je pušteno oko 11 km od Preljine do Pakovraća.

Za ovu deonicu je karakteristično to što prolazi kroz teren koji je građevinski veoma zahtevan, pa skoro trećinu trase čine mostovi i tuneli.

Na deonici Preljina – Požega predviđena je izgradnja tri tunela, od kojih je jedan i to Trbušani pušten u saobraćaj, a druga dva su Munjino Brdo i Laz.

Sva tri tunela su projektovana sa dve odvojene tunelske cevi, svaka za jedan saobraćajni smer.