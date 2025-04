"E, TO VAM JE IŠLO OD 50 EVRA, PA DOŠLO DO 300 EVRA ZA NOĆ!" Vučić o blokadi RTS-a - Nikakvih tu ideala nema, samo pare!

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obišao je radove na izlaznom portalu tunela "Iriški venac", u okviru projekta Novi Sad - Ruma (Fruškogorski koridor). Vučić je odgovarajući na pitanja novinara govorio i o blokadi RTS-a koja je juče završena.

Foto: Zoran Jovanovic

Šta je bila poenta blokade RTS-a, upitao je predsednik Srbije.

- 15 dana ne date ljudima da jedu i da piju. Da rade svoj posao. A uslov je nešto sa REM-om. Pa što lažete? Tad sam vam rekao posle susreta sa Ursulom i Koštom pre mesec dana. Da će doći do izbora REM-a usvajanjem novih medijskih zakona i primenom preporuka ODIR-a. I to ste znali. Nego sad - ne možemo više da izdržimo, po smenama, plaćamo suviše za noć i tako dalje. E, to vam je išlo od 50 evra, pa došlo do 300 evra. Ne mislite valjda da su oni "Sačuvajmo most" radili za džabe. Evo ja ću da vam otkrijem - svi za dnevnicu radili i to na tri, četiri sata se menjali ispred mosta. Svaki za dnevnicu radi. Nikakvih tu ideala nema, samo pare - spolja organizovane i ubačene u našu zemlju - kaže Vučić i dodaje:

- Evo nek mi neko kaže kakve veze REM ima sa RTS-om? Nit REM bira RTS, nit RTS bira REM, niti uređivački tim RTS-a bira REM, niti ikakve veze, nikakve zajedničke tačke REM ima sa RTS-om. Što niste blokirali REM, koji inače ne postoji, raspušten je, Skupštinu? Što niste bilo šta uradili što ima nekog smisla? Nikakvog smisla nije imalo. Nego nam se učinilo kao lagodna meta, pa ajde uzećemo to da uradimo, da maltretiramo nekoga. I da se hvalimo time kako terorišemo narod. Al baš ih briga. Baš briga bilo koga za bilo šta. "E super, pobedili smo". Ajde majstori proglasite pobedu, pobedili ste u svemu. Samo ostavite narod da živi normalno. Ne može niko da ima većinu na vladi da vam da sve, a da vi blokirate fakultete. Naučite to. Ne postoji ta pretnja kojom možete da obezbedite većinu za to u vladi ili skupštini. Prvo vi počnite da radite, da biste dobili pare. Zamislite dođe kod mene ambasador Kine i kaže "platite vi nekoj kompaniji, nisu oni baš radili, ali vi im platite sve". Niste radili ništa, a da vam platim nešto? Pa gde to ima na svetu? To su stvari sa kojima se suočavamo. Kao što je veliki junak Patrik Drid rekao - pobediće Srbija. I hvala mu na razumevanju. Nema nijednog povređenog blokadera, ni sa lakšim ni sa težim povredama. Kada sam dobio Drida, rekao mi je - izvinite, predsedniče, što ja nisam uspeo u skladu sa zakonom da obezbedim nastavu. Samo da vidite sa koliko hrabrom i odgovornom osobom imamo posla. Dok takvi ljudi postoje oni da sruše Srbiju neće moći. Poruka je građanima - ja ću da se borim ispred njih - dodao je Vučić.