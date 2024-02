PROSEČNA PLATA 900 EVRA: Vučić o novoj fabrici - Radna mesta za 150 ljudi, preko 80 hiljada ljudi radi u nemačkim kompanijama

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanoj ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju nove fabrike kompanije Milbauer grupa u Staroj Pazovi.

Foto: Novosti

On je naveo da je to velika stvar za našu zemlju i dodao da je nemačka naš prvi spoljnotrgovinski partner, a da je vrednost trgovinske razmene devet milijardi.

- Preko 80 hiljada ljudi danas radi u nemačkim kompanijama. Kada sam postao predsednik Vlade radilo je 17.000 ljudi u Srbiji u nemačkim kompanijama. Mislim da je to pokazatelj velikih stvari koje smo napravili. Ovde u Staroj Pazovi je bilo 4570, pre samo 10 godina, danas je svega 900 ljudi nezaposleno - ističe Vučić.

Pre 10 godina smo imali 2,4 milijarde trgovinsku razmenu sa Nemačkom. Sada je realno pretpostaviti, iako nemamo još tačne podatke za decembar, 9 milijardi, ističe Vučić.

- To su brojevi koji su za našu malu zemlju izuzetni, veoma važni. Ja verujem da će ti brojevi moći da rastu. Mi ćemo morati i dalje da radimo. Moraćemo da radimo više - ističe Vučić.

Foto: Novosti

- Pogledajte koliko je ovo važno za nas. U ovoj novoj fabrici radiće još 150 ljudi, sa prosečnom neto platom od 900 evra. Istovremeno 30 miliona evra novih investicija za našu zemlju. Ja ću, Jozef, da kažem ono što mi je rekao, pošto sam siguran da to nije tajna, inače ne bih. Ima njegova baraka iz koje je počeo. On je svojim rukama uzeo drvo iz bavarskih šuma, napravio tu baraku, a onda je posle te barake podigao ceo grad. Jozef mi je danas rekao - "ja se nadam da to isto napravimo ovde u Srbiji". Ima ovde prostora, iako izgleda da je sada prilično popunjeno. Mi očekujemo da Milbauer nastavi ulaganje u Srbiju. Država Srbija je pomogla sa 3,4 miliona evra svojih subvenicija, ponosni smo na to. Spremni smo da pomognemo i mnogo više. Da ste tražili više para, dali bismo vam i više para - šaljivo je rekao Vučić.

- Hvala što niste tražili više para, dodao je on.

- Zaista sam zahvalan kompanijiji Milbauer, vama, ambasadorko, na izuzetnoj saradnji. Ja verujem da su pred nama mnogo veći projekti - rekao je Vučić i podsetio se važnih razgovora koje je vodio u Davosu.

- Očekujem da mnogo toga u narednom periodu uradimo od obostranog interesa. Ali ne samo za Srbiju i Nemačku, već i za celu Evropu. Jer cela Evropa će morati da brine i o čipovima, kao što će morati da brine i o bezbednosnim izazovima, moraće i dalje da se zajednični razvija i na sirovinama i na svemu drugom - naveo je predsednik.