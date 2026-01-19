Jačanje veza srpske privrede sa dijasporom u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj

PRIVREDNA komora Srbije (PKS) i Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova (MSP) potpisali su danas Sporazum o saradnji u cilju jačanja institucionalnog povezivanja i sistemskog uključivanja dijaspore u društveni i ekonomski razvoj Srbije.

Sporazum su u PKS-u, na konferenciji povodom početka kampanje „Zajedno za dijasporu“, koja se organizuje sa ciljem jačanja povezanosti srpskih preduzetnika sa poslovnom dijasporom u DAH zemljama – Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj, potpisali direktorka Sektora preduzetništva PKS Branislava Simanić i vršilac dužnosti direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu MSP Vladimir Kokanović.

Branislava Simanić, direktorka Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije, istakla je da je kampanja usmerena pre svega na konkretne projekte i dugoročnu sigurnost investicija.

- Kampanja ‘Zajedno za dijasporu’ predstavlja jasan signal da Srbija želi svojoj dijaspori da ponudi sigurnost, pouzdan institucionalni okvir i konkretne poslovne prilike. Planirano je održavanje deset događaja u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj, gde živi veliki broj naših ljudi koji žele da ostanu povezani sa maticom, ali i da investiraju u Srbiju - rekla je Simanić.

Ona je naglasila da je poseban fokus na malim i srednjim preduzećima i izvoznom potencijalu Srbije, kao i na IT sektoru, koji je posebno interesantan mlađim generacijama u dijaspori.

- Naša poruka je jasna- želimo da podstaknemo srpsku dijasporu da ulaže u Srbiju, uz punu sigurnost projekata i investicija. Kroz Centar za dijasporu PKS već komuniciramo sa poslovnom dijasporom širom sveta, a tokom ovih događaja predstavićemo i EXPO 2027, koji će se održati od 15. maja do 15. avgusta i okupiti više od četiri miliona posetilaca. To je velika razvojna šansa u koju želimo aktivno da uključimo i našu dijasporu - poručila je Simanić.

Vladimir Kokanović, v. d. Direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova, naglasio je da kampanja predstavlja konkretan korak ka sistemskom uključivanju dijaspore u razvoj Srbije.

- Potpisivanjem memoranduma potvrđujemo zajedničku opredeljenost da znanje, iskustvo i potencijal srpske dijaspore učinimo vidljivijim i da je sistemski uključimo u razvoj Srbije, kao i da pokažemo da Srbija vodi računa o svim predstavnicima srpske dijaspore - rekao je on.

Kokanović je naveo da interesovanje srpskih državljana u inostranstvu za povratak i ulaganje u Srbiju raste iz meseca u mesec.

Prema njegovim rečima, Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu uspostavila je kontakt-centar koji se bavi izazovima sa kojima se suočavaju povratnici i oni koji planiraju da presele centar životnih aktivnosti u Srbiju.

Kako je naglasio, Srbija već sprovodi niz podsticajnih mera za dijasporu, uključujući olakšice za ulaganja i unapređenje procesa priznavanja inostranih diploma, pa će memorandum doprineti dodatnom pojednostavljivanju procedura.

- Ovaj sporazum nije mrtvo slovo na papiru, već podrazumeva konkretne korake koji će omogućiti jače uključivanje naših sunarodnika iz inostranstva u privredne i finansijske tokove Srbije - naglasio je Kokanović.

Prema njegovim rečima, iskustva i sugestije dijaspore biće važan osnov za dalje kreiranje politika i mera, kako bi one bile usklađene sa realnim potrebama i izazovima sa kojima se suočavaju Srbi koji žive van matice.

Glavni savetnik Izvršnog odbora Alta Banke Đorđe Širca rekao je da mu je drago što je ta banka prepoznata kao institucija koja može da pruži stabilnost, poverenje i jasnu viziju u realizaciji investicionih projekata dijaspore.

- Ovo partnerstvo znači da stvaramo okruženje koje je veoma bitno za dijasporu, a to je da sve što se radi bude sigurno, da bude efikasno i, takođe, uz profesionalnu podršku. Naši ljudi žele da zadrže vezu sa Srbijom i to je očigledno - rekao je on.

Naglasio je da se ovim partnerstvom šalje jasna poruka, a to je da je Alta banka uz dijasporu i da želi da podrži njihove vrednosti, planove i ambicije.

- Naš cilj je da budemo pouzdani oslonac u realizaciji njihovih zajedničkih planova i most za našu zajednicu, što inostranstvu omogućava lakši pristup u ulaganjima u Srbiji - istakao je on.



Kampanja „Zajedno za dijasporu“ zvanično počinje 19. februara i predstavlja deo šire strategije jačanja ekonomskih veza Srbije sa njenom poslovnom dijasporom u Evropi i svetu.