Počeo Regional Legal Business Forum 2025 – kompanijski pravnici u dijalogu o unapređenju poslovnog ambijenta

Najznačajniji godišnji susret kompanijskih pravnika u regionu, Regional Legal Business Forum 2025, koji je i ove godine okupio vodeće pravne stručnjake, predstavnike najvećih privrednih sistema i institucija, svečano je otvoren na Zlatiboru.

FOTO: Ivana Vukotić PKS

Trodnevni skup održava se u organizaciji Udruženja kompanijskih pravnika Srbije i uz strateško partnerstvo Privredne komore Srbije, a okupio je više od 500 učesnika iz zemalja regiona – Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Hrvatske i Slovenije. Među njima je 50 panelista, preko 400 kompanijskih pravnika, direktori pravnih službi, advokati, sudije, javni beležnici, javni izvršitelji, kao i predstavnici državnih institucija i akademske zajednice.

Teme u fokusu ovogodišnjeg Foruma obuhvataju trgovinske trendove u regionu, zaštitu intelektualne svojine, pravo konkurencije, ulogu pravne funkcije u kompanijama, korporativnu odgovornost za zaštitu životne sredine, sajber bezbednost i druge aktuelne oblasti. Posebna pažnja biće posvećena temama sankcija, energetike i primeni ESG standarda.

„Privredna komora Srbije je od početka, treću godinu zaredom strateški partner konferencije. Od ideje do realizacije put je bio dug i zahtevan jer ovakav događaj, koji podrazumeva veliki broj učesnika i izuzetan kvalitet publike, zahteva vrhunski nivo organizacije, aktuelne teme iz oblasti poslovanja i paneliste koji svojim znanjem i iskustvom mogu da donesu novu vrednost i doprinesu razvoju pravne prakse u privredi“, rekla je, na otvaranju, Smilja Obradović, direktor Direktorata za pravne poslove Privredne komore Srbije.

Ističe da je misija Privredne komore Srbije da bude snažan oslonac privredi, od startapa do velikih sistema.

„U tom duhu, naše ključne aktivnosti usmerene su na povezivanje i promociju, podršku izvozu i internacionalizaciji, zastupanje interesa privrede, podsticanje inovacija i digitalne transformacije, kao i na edukaciju i profesionalno usavršavanje. Aktivno učestvujemo u izradi zakona i propisa, zastupamo stavove privrede pred državnim institucijama i doprinosimo stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja“, navodi Obradović.

„Ove godine premašili smo magičan broj od 500 učesnika, čime smo potvrdili da je Regionalni pravno-poslovni forum najveći skup korporativnih pravnika na Balkanu i jedan od najznačajnijih u Evropi. Legal Business Forum nastao je kao prirodan nastavak priče Udruženja kompanijskih pravnika, koje danas okuplja više od 270 kompanija. Ponosni smo što smo izgradili zajednicu koja otvoreno razmenjuje iskustva, pokreće aktuelne teme i nudi konkretna rešenja za izazove iz prakse“, rekao je Vukašin Petković, predsednik Udruženja kompanijskih pravnika.

„Naš osnovni cilj od samog početka je povezivanje i međusobna podrška – jer svi znamo da su promene koje donose digitalizacija, veštačka inteligencija i novi poslovni modeli ogromne. Mi, kao pravnici, imamo ključnu ulogu u njihovom pravilnom tumačenju i primeni. Zahvaljujući saradnji, poverenju i energiji naših članova, uspeli smo da stvorimo prepoznatljiv vid profesionalnog umrežavanja u ovom delu Evrope, nešto što mnoge zemlje tek nastoje da postignu“, poručio je Petković.

Dragomir Milojević, bivši predsednik Vrhovnog suda, obratio se učesnicima skupa, ističući značaj događaja koji uspešno spaja pravo, ekonomiju i savremeno poslovanje. On je čestitao organizatorima na sjajnom poslu i naglasio da je ovo jedinstven forum, jer okuplja pravnike, privrednike i predstavnike akademske zajednice, one koji stvaraju biznis, i one koji ga štite.

Dodao je da je to platforma za saradnju i početak novih partnerstava. „Pravo ne samo da prati promene, ono ih predvodi. Ovaj događaj je to jasno pokazao, jer neguje vrednosti i uverenja koja će ga, siguran sam, učiniti centrom pravne misli u regionu,“ istakao je Milojević.

Nakon uvodnih obraćanja, održana su dva panela o ključnim pitanjima pravnog poslovanja u savremenom okruženju.

Prvi panel, koji je moderirala Nevena Rakić, savetnica predsednika Privredne komore Srbije, bio je posvećen ulozi pravne funkcije u zastupanju interesa kompanije i strateškom značaju pravnih službi u korporativnom upravljanju. Na njemu su učesnici, predstavnici vodećih kompanija kao što su MK Group, Nelt Group i Belgrade Nikola Tesla Airport, diskutovali o najboljim praksama u upravljanju pravnim rizicima i podršci poslovnim odlukama u uslovima brzih regulatornih promena.

Drugi panel bavio se ulogom organizacija za kolektivno ostvarivanje prava u obezbeđivanju efikasne zaštite autorskih i srodnih prava. Učesnici su, između ostalih, predstavnici organizacija SOKOJ i OFPS (Organizacija proizvođača fonograma Srbije), razmatrali aktuelne izazove u oblasti zaštite intelektualne svojine, primenu propisa i značaj saradnje između institucija, organizacija i nosilaca prava u izgradnji stabilnog i transparentnog sistema zaštite. Moderator ovoga panela bio je Dimitrije Jovanović, advokat u T-S Legal.

Regional Legal Business Forum 2025 nastavlja se naredna dva dana u Hotelu „Tornik“ na Zlatiboru, kroz brojne panele, radionice i networking događaje. Cilj skupa je da se kroz razmenu znanja i iskustava unapredi pravna praksa u kompanijama i podstakne saradnja pravnih profesionalaca iz regiona u izgradnji jačeg i predvidljivijeg poslovnog ambijenta.