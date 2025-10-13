NAJVEĆI TEHNOLOŠKI SAJAM NA SVETU GITEX GLOBAL STIŽE U BEOGRAD

NAJVEĆI tehnološki sajam na svetu “Gitex Global” izabrao je Beograd za domaćina prvog sajma ove prestižne organizacije u jugoistočnoj Evropi koji će pod nazivom „Gitex AI Serbia“ biti održan 2027. u toku specijalizovane izložbe “Expo 2027”, a GITEX će se održavati i u godinama posle EXPO-a.

Ova odluka doneta je danas na otvaranju 45. po redu Gitex Global sajma u Dubaiju i potvrđuje poziciju Srbije kao rastućeg centra inovacija i novih tehnologija u ovom delu Evrope. Na ovogodišnjem Gitex Global koji okuplja više od 1.000 izlagača i 200.000 posetilaca Srbija je i zemlja partner.

Organizacija „Gitex AI Serbia“ predstavlja istorijski trenutak za Srbiju i region Jugoistočne Evrope, otvarajući vrata međunarodnim partnerstvima i predstavljanju tehnološkog potencijala Srbije i regiona na globalnoj sceni. Očekuje se da će Beograd postati ključno mesto okupljanja svetskih lidera u oblastima veštačke inteligencije, digitalne transformacije i startap inovacija.

„Pokretanje GITEX Serbia 2027 označava novo poglavlje u našem globalnom putu širenja GITEX iskustva ka novim centrima inovacija. Srbija se izdvaja kao dinamičan most između istoka i zapada i zato smo uzbuđeni što ćemo najveću svetsku smotru tehnologije i startapa dovesti u Beograd”, istakla je direktorka Gitex Global Triksi LohMirmand nakon odluke o organizaciji „Gitex AI Serbia“.

“Postoje putevi koji su teški. Od trenutka kada ih ugledate, jasno vidite koliko će svaki korak na tom putu biti zahtevan i naporan. Međutim, nagrada na kraju tog puta je uzbudljiva, vredna i životno važna. Srbija je tokom protekle decenije menjala obrazovni sistem kako bi odgovorila na zahteve tehnološke revolucije. Uveli smo programiranje već od 5. razreda osnovne škole, utrostručili broj IT stručnjaka, razvili izvoz IT usluga do čak 5 milijardi dolara godišnje! Naš startap ekosistem porastao je za 25 odsto u poslednjih pet godina“, izjavio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, koja je imala važnu ulogu u dobijanju organizacije ovog sajma.

Sada nam je, po rečima Čadeža, potrebna platforma da glasno pokažemo šta možemo i šta želimo.

“Videli smo savršenog partnera, ali je bilo potrebno da i taj partner vidi nas. Poslednje dve godine rada dovele su nas do ovog trenutka i danas smo uzbuđeni što nas dočekuje posebna Gitex porodica. Ništa od ovoga ne bi bilo bez ljudi, izuzetnih ljudi, Triksi i njenog tima“, dodao je predsednik PKS. Zahvalio je Gitex-u i njegovom rukovodstvu što su nas prihvatili i dali priliku da govorimo svetu. “Rešeni smo da iskoristimo ovu priliku i pozivam sve u Beograd 2027. godine. Svaki težak put lakše je preći uz prave ljude pored sebe – a mi smo srećni što je Triksi na našoj strani”, poručio je Čadež.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović rekao je da je danas velika vest za Srbiju što najveći svetski tehnološki sajam, Gitex Global, dolazi u Srbiju i što će Beograd biti domaćin sajma Gitex AI Serbia 2027. godine tokom Ekspo izložbe, i istakao da će to puno značiti za srpsku privredu, jer će u našu zemlju doći najveći investitori.

"Gitex, verovali ili ne, 2027. godine dolazi u Srbiju i čestitam Privrednoj komori Srbije i Marku Čadežu i celom njegovom timu koji je duže vreme radio na ovome da Gitex dođe u Beograd. Ovo će puno značiti za Republiku Srbiju, puno značiti za našu privredu, za dalji razvoj IKT sektora u Srbiji, ali i za dalji razvoj inovativnog ekosistema u Srbiji", istakao je Jovanović na Nacionalnom štandu Srbije na sajmu Gitex Global, koji se održava od danas do 17. oktobra.

On je istakao da će se Srbija potruditi da naš IKT sektor bude najbrže rastući sektor i dodao da je domaći IKT sektor prošle godine obezbedio više od četiri milijarde evra izvoza.

“Gitex Global” iz Dubaija, sa tradicijom dugom 45 godina, jedan je od najvećih i najuticajnijih svetskih tehnoloških događaja, poznat kao ključna platforma za povezivanje globalnih tehnoloških kompanija, investitora i startapova. “Expo 2027”, prva svetska specijalizovana izložba koja se organizuje u jugoistočnoj Evropi, biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine. Očekuje se da izložbu poseti više od četiri miliona posetilaca. “Expo 2027” je najambiciozniji projekat u savremenoj istoriji Srbije i pruža jedinstvenu priliku za međunarodnu promociju zemlje i regiona.

PKS