Pet ključnih pravila za setvu boranije: Posejte je na vreme i izbegnite greške koje smanjuju rod

BORANIJA je među omiljenim povrtarskim kulturama u bašti, bilo da je žuta, zelena ili šarena. Relativno brzo raste, ne traži previše nege i zahvalno rađa. Ipak, upravo zbog te "lakoće", često im ne posvetimo dovoljno pažnje na početku, što kasnije može rezultirati slabijim nicanjem, bolestima ili oskudnim rodom.

Zato je važno držati se nekoliko osnovnih pravila koja čine veliku razliku.

Pet pravila kod setve boranije

1. Vreme setve

Prvo i najvažnije je pravo vreme setve. Boranija je izrazito osetljiva na hladnoću, pa je nikako ne treba sejati prerano. Zemljište mora biti zagrejano na barem 10 do 12 °C, što u većini kontinentalnih krajeva znači kraj aprila ili početak maja, dok se u toplijim područjima može sejati i nešto ranije.

Ako je posejete u hladnu i vlažnu zemlju, seme će sporije klijati, a lako može i da istrune pre nego što nikne.

2. Priprema zemljišta i uslovi gajenja

Drugo pravilo odnosi se na pripremu zemljišta i uslove uzgoja. Boranija voli rastresitu, dobro dreniranu zemlju bogatu organskom materijom, ali ne podnosi sveže stajsko đubrivo. Najbolje uspeva na sunčanom položaju, gde će imati dovoljno toplote i svetla za pravilan razvoj.

Preteško i zbijeno tlo može uzrokovati zadržavanje vode, što pogoduje razvoju bolesti i truljenju korena.

3. Natapanje pre setve

Često se postavlja pitanje treba li seme boranije natapati pre setve. Iako nije nužno, kratko natapanje od nekoliko, do najviše 8 sati može ubrzati klijanje, posebno ako je zemljište suvo. Ipak, treba biti oprezan jer predugo natapanje može učiniti više štete nego koristi jer seme postaje osetljivije na truljenje.

Ako su uslovi u zemlji dobri, boranija će bez problema nići i bez tog koraka.

4. Dobre i loše komšije

Četvrto pravilo odnosi se na dobre i loše komšije u bašti. Boranija se odlično slaže s kulturama poput šargarepe, salate, krastavaca i kupusnjača, dok ih je bolje ne saditi uz luk, beli luk i praziluk, jer se međusobno mogu ometati u rastu.

Ne zaboravite i da imaju sposobnost vezivanja azota iz vazduha, što ih čini korisnima i za poboljšanje plodnosti zemljišta, ali i dobrim predusevom za mnoge druge kulture.

5. Najčešće greške

Osim prerane, problem može biti i pregusta setva, zbog koje biljke nemaju dovoljno prostora za razvoj i sklonije su bolestima. Možete ih sejati u redove ili kućice, ali ostavite dovoljno mesta između redova, da ih možete lakše okopati i nagrnuti.

Takođe, preterano zalivanje može uzrokovati truljenje, dok nedostatak vode u fazi cvetanje i formiranja mahuna može značajno smanjiti prinos.

Prejako sunce prilikom cvetanja može dovesti do odbacivanja cveta, pa pokušajte da ih zasenite.

Setva do jula, pa opet u avgustu

Boranija je idealna za sukcesivnu setvu, pa je možete imati skoro cele sezone. U kontinentalnim uslovima bez problema se može sejati do sredine jula, zavisno od sorte. Ipak, velike vrućine i jako sunce mogu da sprže mlade biljke.

Za kasnoletnju i jesenju berbu, drugi talas setve je sredinom avgusta. Tada birajte brzorastuće sorte.

(Agroklub)

