DVE TONE HRANE POVUČENE ZBOG ZARAZE: Država preduzima sve mere da spreči da se u našoj zemlji pojavi i proširi opasna bolest

VETERINARSKI inspektori su zbog zaštite od slinavke i šapa iz prometa na pijacama i tržnicama širom Srbije, 2. i 3. maja povukli više od dve tone hrane. Oni su naložili neškodljivo uništenje 942 kilograma mesnih proizvoda, 833 kilograma mlečnih proizvoda, 295 kilograma hrane za životinje i 57 kilograma ribe i ribljih prerađevina.

Foto Shutterstock

Kako je saopštilo Ministarstvo poljoprivrede, vanredni nadzor je urađen po nalogu resornog ministra Dragana Glamočića sa namerom da se u cilju zaštite zdravlja stanovništva, spreči mogući prenos veoma zarazne bolesti slinavke i šapa preko hrane, ali i suzbije promet namirnica koje su nelegalno uvezene bez potrebne kontrole.

- Povučeni proizvodi su bili bez propisane dokumentacije, nisu imali deklaracije na srpskom jeziku, a u najvećem broju slučajeva utvrđeno je da potiču iz neregistrovanih objekata u Mađarskoj - navode iz Ministarstva. - Reč je o delovanju u okviru hitne mere zaštite potrošača i domaćeg tržišta. Ovakvi nadzori nastaviće se u svim upravnim okruzima Srbije.

Srbija je zabranila uvoz životinja i proizvoda životinjskog porekla iz Mađarske i Slovačke zbog pojave opasne stočne bolesti slinavke i šapa, kao i njihov prevoz preko naše teritorije. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da resorno ministarstvo preduzima sve mere, preventivno i po najvišim standardima, kako bi sprečilo da ova zaraza uđe u našu zemlju i proširi se. On je apelovao na sve stočare da poštuju preporučene mere biosigurnosti i blagovremeno prijave svaku sumnju nadležnim veterinarskim službama.

- Naš cilj je da zaštitimo zdravlje domaćih životinja, obezbedimo nesmetanu proizvodnju i izvoz stočarskih proizvoda, i sačuvamo ekonomsku stabilnost stočarstva i same države Srbije - istakao je ministar.

U Mađarskoj je utvrđeno pet, a u Slovačkoj šest žarišta slinavke i šapa, a stručnjaci ukazuju da je većina žarišta u tim zemljama sanirana, životinje su sklonjene sa farme, zakopane, i sada dolazi faza temeljnog čišćenja i dezinfekcije. Kako ističe Jožef Horvat iz Veterinarskog specijalističkog instituta u Subotici, u pitanju je veoma zarazna bolest, od koje obolevaju papkari, goveda, svinje, ovce, koze, kao i druge divlje životinje, a i mačke i psi koji borave na farmama mogu da budu prenosioci bolesti.

- Ova bolest izaziva ogromnu ekonomsku štetu - ukazuje Horvat. - Moramo da zaštitimo našu privredu i stočarstvo, trgovinu životinjama i namirnicama životinjskog porekla. Zato je bitno da sprečimo dolazak ove bolesti u naše krajeve, a ako eventualno dođe, da je u što kraćem vremenu saniramo.

On kaže da su sprovedene sve mere predviđene zakonom i naredbama Ministarstva poljoprivrede. Domaćim proizvođačima stručnjaci, kako dodaje, preporučuju da ispoštuju biobezbednosne mere, da farme budu ograđene, da se spreči ulazak divljih životinja i eventualni unos zaraza.

- Naravno, svaki ulaz u farmu ili gazdinstvo mora da bude pod kontrolom, odnosno preko dezo-barijere, jer moramo da vodimo računa da mašine i traktori koji ulaze budu oprani i dezinfikovani - ističe Horvat. - Ljudi treba da koriste radna odela, jer je najveći i najučestaliji prenosilac bolesti, pored bolesnih i prebolelih životinja, upravo čovek, svojim nemarom i neodgovornim ponašanjem.

Ministar Glamočić je rekao da je najvažnije za naše građane da znaju da ova bolest nije opasna za ljude, ali u slučaju da se desi kod životinja, mi smo napravili krizne scenarije. Ukoliko bi se ova bolest i pojavila, kako dodaje, onda bi došlo do eutanazije tih životinja i u Srbiji su spremna mesta na kojima bi se to radilo. On ističe da je suština da moramo što brže reagovati u takvim situacijama.

Stroga kontrola ulaska na farmu VEOMA je bitno da stočari stvore svest da u svakom trenutku moraju da vode računa ko i kako ulazi na farmu - naglašava Jožef Horvat iz Veterinarskog specijalističkog instituta u Subotici. - Na farmu ne treba da ulazi niko ko tamo nema neki zadatak, da leči životinje, čisti ili na neki način nadgleda proces proizvodnje. Jedino na taj način možemo da zaštitimo naše stočarstvo.