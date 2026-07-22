DANAS SLAVIMO SVETOG PANKRATIJA: Molitvom i krstom u ruci spasao ceo grad od pokolja

SRPSKA pravoslavna crkva (SPC) danas slavi i obeležava svetog sveštenomučenika Pankratija, episkopa tavromenijskog. Sveti Pankratije je sa krstom u ruci zaštitio grad.

Foto: SPC

Sveti Pankratije rođen je u Antiohiji u vreme Isusa. Nakon što su čuli za Hristova čuda Pankratijevi roditelji poželeli su da vide Gospoda Čudotvorca. Zajedno sa Pankratijem došli su u Jerusalim, gde su videli Isusa, čuli Njegove reči i videli Njegova čudesa.

Pankratije se tu upoznao sa apostolom Petrom. Pankratije se povukao u neku pešteru u Pontu, gde ga je apostol Petar našao, pa u dogovoru s apostolom Pavlom postavio za episkopa tavromenijskog na Siciliji.

Foto: SPC

U tom gradu sveti Pankratije počeo je da čini velika čuda i upravljao crkvom.

Međutim, neznabožni vojvoda Akvilin, nakon što je čuo da je celi grad Tavromen postao hrišćanski, pošao je s vojskom da ga sruši i pobije sve hrišćane.

Ipak, Pankratije je molitvom i verom spasio grad. Ohrabrio je verne da se ne boje, a noseći u ruci krst kada se vojska približila gradu, na nju je pala tama i obuzeo ih je strah.

Nastala je velika pometnja tako da su se napadači okomili jedan na drugog, izboli se i isekli mačevima. Tako je Božji ugodnik Pankratije spasio grad i svoje stado silnom svojom molitvom pred Gospodom.

Kasnije je ubijen kamenjem, a njegove svete mošti nalaze se u Rimu.

Tropar (glas 4):

Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Pankratije: Moli Hrista Boga da spase duše naše.