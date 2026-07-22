HRVATSKO-SRPSKI RAT ZA LIGU ŠAMPIONA: Evo kako Dinamo Zagreb može da napravi pakao Zvezdi

Crvena zvezda je ubedljivom pobedom nad Larnom rezultatom 4:0 praktično obezbedila plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

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Iako izabranike srpskog šampiona iduće srede u Beogradu čeka revanš protiv prvaka Severne Irske, misli već polako lete ka narednim rundama i potencijalnim rivalima, gde se situacija oko projektovanog kostura ozbiljno zahuktava.

U trećem kolu najverovatniji protivnik biće islandski Vikingur, koji je u prvom meču savladao izraelski Hapoel Ber Ševu sa 2:1. Međutim, glavne matematičke kalkulacije trenutno su usmerene ka plej-ofu, gde će Zvezda definitivno imati status povlašćenog tima na žrebu koji je zakazan za 3. avgust.

Glavno pitanje koje trenutno zaokuplja pažnju sportskog sektora Crvene zvezde jeste status grčkog šampiona AEK-a iz Atine. Crveno-belima nikako ne bi odgovaralo da se Atinjani nađu među nepovlašćenim timovima i postanu potencijalna mina na poslednjem stepeniku pred elitu.

Da bi AEK "uskočio" među povlašćene ekipe i tako bio izbegnut, Zvezdi je potrebno da švajcarski Tun eliminiše zagrebački Dinamo (prvi meč završen je rezultatom 1:1).

Ko su potencijalni rivali u plej-ofu? U zavisnosti od ishoda meča između Tuna i zagrebačkog Dinama, projektovana lista potencijalnih protivnika Beograđana u četvrtom kolu izgleda ovako:



Ako Tun izbaci Dinamo, potencijalni rivali Zvezde bi bili:

Leh (Poljska) - Sabah (Azerbejdžan)

Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)

Omonija (Kipar) - Univerzitatea (Rumunija)

LASK (Austrija)

Viking (Norveška)

Ako ipak Dinamo Zagreb izbaci Tun, ovo su potencijalni rivali Zvezde u plej-ofu:

AEK Atina (Grčka)

Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)

Omonija (Kipar) - Univerzitatea (Rumunija)

LASK (Austrija)

Viking (Norveška)