UPALJEN ŽUTI METEOALARM: Vremenska prognoza za danas vam se neće dopasti
PREMA najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda ovog jutra će na severu Srbije biti kiša, a tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima.
U ostalim krajevima oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Više padavina prognozira se u jutarnjim i prepodnevnim časovima. Tokom popodneva kiša će biti sve ređa i kratkotrajnija.
Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno jak, severozapadni.
Uveče i tokom noći u svim predelima vedro.
U Beogradu ujutru takođe oblačno sa kišom, a tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima uz slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno i jak, severozapadni vetar. Najviša temperatura oko 26 °S.
VREME NAREDNIH DANA
Do kraja jula očekuju se još dva talasa vlažnog i nestabilnog vazduha sa pojavom kratkotrajne kiše, pljuskova i grmljavine - prvi će u četvrtak uveče i noću (23.07.) zahvatiti Vojvodinu i zapadnu Srbiju, a u petak (24.07.) ostale krajeve, dok se drugi očekuje u nedelju i ponedeljak (26 - 27.07.).
Od 28. jula stabilizacija vremena.
Upaljen žuti meteoalarm
RHMZ za danas je upalio žuti meteoalarm u celoj Srbijom, osim u Bačkoj i to zbog dve opasne pojave - pljuskova i grmljavine.
BONUS VIDEO: Stiglo nevreme u Beograd: Oblaci doneli mrak u podne
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
OVI DELOVI SRBIJE DANAS NA UDARU OLUJNOG NEVREMENA: Čubrilo objavio najnoviju prognozu
21. 07. 2026. u 07:02
CRNO NEBO NAD SIRINIĆKOM ŽUPOM: Dramatični snimci jakog nevremena i grada (FOTO/VIDEO)
21. 07. 2026. u 17:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
IRAN POSLAO HITNU PORUKU NAŠIM KOMŠIJAMA: Nemojte to da dozvolite Americi!
IRAN je danas upozorio Bugarsku da ne dozvoli Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje svoje teritorije za vojne operacije protiv Teherana, nakon što je bugarska vlada najavila da će tražiti odobrenje parlamenta za razmeštanje američkih aviona za dopunu goriva u toj zemlji.
21. 07. 2026. u 18:37
NOVA FAZA SUKOBA NA BLISKOM ISTOKU: Iran prvi put direktno napao ovu zemlju!
IRAN je saopštio da je u petak izveo nove napade na američke objekte na Bliskom istoku, uključujući i prvi direktan napad u Siriji, nakon šeste uzastopne noći američkih udara na iranske vojne objekte.
17. 07. 2026. u 12:51
DEČAK JEO KOBASICU I UMRO: "Kad bi znali šta krpelj može..." Prvi smrtni slučaj u svetu
REČ je o prvom poznatom smrtnom slučaju na svetu uzrokovanom ovom alergijom.
21. 07. 2026. u 22:20 >> 23:04
Komentari (0)