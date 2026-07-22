UPALJEN ŽUTI METEOALARM: Vremenska prognoza za danas vam se neće dopasti

PREMA najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda ovog jutra će na severu Srbije biti kiša, a tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

U ostalim krajevima oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Više padavina prognozira se u jutarnjim i prepodnevnim časovima. Tokom popodneva kiša će biti sve ređa i kratkotrajnija.

Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno jak, severozapadni.



Najviša temperatura od 23 do 28 °S.

Uveče i tokom noći u svim predelima vedro.

U Beogradu ujutru takođe oblačno sa kišom, a tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima uz slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno i jak, severozapadni vetar. Najviša temperatura oko 26 °S.

VREME NAREDNIH DANA

Do kraja jula očekuju se još dva talasa vlažnog i nestabilnog vazduha sa pojavom kratkotrajne kiše, pljuskova i grmljavine - prvi će u četvrtak uveče i noću (23.07.) zahvatiti Vojvodinu i zapadnu Srbiju, a u petak (24.07.) ostale krajeve, dok se drugi očekuje u nedelju i ponedeljak (26 - 27.07.).

Od 28. jula stabilizacija vremena.

Upaljen žuti meteoalarm

RHMZ za danas je upalio žuti meteoalarm u celoj Srbijom, osim u Bačkoj i to zbog dve opasne pojave - pljuskova i grmljavine.

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