PRED ŽIVOTOM I "ŠENGEN" POPUŠTA: Žitelji dva srpska pogranična sela više nisu taoci ograničenja boravka u EU
MEŠTANI Neština i Vizića, bačkopalanačkih sela sa sremske strane Dunava, vratili su se u normalne tokove života, jer im je, posle sedam dana protesta - tokom kojeg su blokirali put prema jednom od 4 granična prelaza sa Hrvatskom - omogućeno da kroz ovu državu do posla, škole, lekara, trgovine, banaka i drugih službi i institucija prolaze bez ograničenja uvedenih EES sistemom evidencije boravka u šengenskom prostoru.
Taj propis državljanima zemalja izvan EU dopušta da u periodu od šest meseci borave u „Šengenu“ maksimalno 90 dana, što je žiteljima Neština i Vizića počelo da ističe 11. jula, kad su im hrvatski granični organi uručili rešenja o zabrani prolaska kroz Ilok, u Vukovarsko-sremskoj županiji, sprečivši ih tako da uobičajenim i najkraćim putem dođu do Bačke Palanke.
- Potpuno su nas odsekli od centra naše opštine, udaljenog od Neština 9, a od Vizića 13 kilometara, do kojeg smo obilaznim putem, preko Novog Sada, putovali 100 kilometara. To je za nas postao prvorazredni humanitarni problem, pa smo odlučili da blokadom raskrsnice prema graničnom prelazu iskažemo svoj revolt i zabrinutost za budućnost – objasnio je predsednik Saveta MZ Neštin Siniša Vujasinović.
DOZVOLE SVIMA BEZ IZUZETKA
Svi stanovnici u oba sela su iz nekog razloga upućeni na Bačku Palanku, pa se računa da bi propusnice za prolazak kroz Hrvatsku trebalo da dobije njih 613 iz Neština i 240 iz Vizića. Očekuju se dozvole i za ljude koji putuju na posao u ova dva sela, a to su lekar, učiteljice, vaspitačice, bibliotekarka...
Predstavnici Neština su još u aprilu obavestili Evropsku komisiju u Briselu o nevoljama koje im može doneti EES, a trećeg dana blokade su rešenje za nesmetan svakodnevni prelazak granice zatražili od hrvatskog ministra unutrašnjih poslova Davora Božinovića, što je prethodno, na međudržavnom nivou, učinio Ivica Dačić.
Rezultat tih aktivnosti je Nacionalni program olakšica Republike Hrvatske, kojim su Neštinci i Vizićani, kao stanovnici pograničnog područja, izuzeti od primene EES, jer se njihovi svakodnevni prolasci kroz Ilok više ne evidentiraju kao boravak u šengenskoj zoni, nego kao poseban režim tranzita.
- U ponedeljak (20.7.) je krajem dana u Iloku počelo izdavanje specijalnih dozvola za neograničen tranzit kroz Hrvatsku za sve stanovnike Neština i Vizića koji prilože pismene dokaze o potrebi da redovno prelaze granicu. Pošto je dogovor postignut, blokada je prekinuta – preneo je zamenik predsednik Saveta MZ Neštin Zoran Milanov.
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