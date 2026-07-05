Društvo

BESEDNICI NA PRAVNOM: Posle kraće pauze nastavlja se tradicionalno takmičenje

Branka Borisavljević

05. 07. 2026. u 18:38

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TRADICIONALNO takmičenje u besedništvu na Pravnom fakultetu vraća se u popularnu "peticu".

БЕСЕДНИЦИ НА ПРАВНОМ: После краће паузе наставља се традиционално такмичење

Foto: Novosti

Posle prošlogodišnje pauze, ove godine je zakazano za 27. septembar, iako je više od dve decenije održavano na dan školske slave Svetog Save.

Mladi oratori će se nadmetati u tri kategorije - zadate teme "Savez sa moćnima nikada nije siguran" (Fedar) i "A ja iz iskustva znam, da su reči jače uvek kad su dokazi

slabi" (patrijarh Pavle), slobodna tema i improvizacija.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Oglasila se Kosjerina posle vesti da je Mirka menja u kvizu Ja volim Srbiju: Tako su stajale stvari...

Oglasila se Kosjerina posle vesti da je Mirka menja u kvizu "Ja volim Srbiju": "Tako su stajale stvari..."