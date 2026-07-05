BESEDNICI NA PRAVNOM: Posle kraće pauze nastavlja se tradicionalno takmičenje

TRADICIONALNO takmičenje u besedništvu na Pravnom fakultetu vraća se u popularnu "peticu".

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Posle prošlogodišnje pauze, ove godine je zakazano za 27. septembar, iako je više od dve decenije održavano na dan školske slave Svetog Save.

Mladi oratori će se nadmetati u tri kategorije - zadate teme "Savez sa moćnima nikada nije siguran" (Fedar) i "A ja iz iskustva znam, da su reči jače uvek kad su dokazi



slabi" (patrijarh Pavle), slobodna tema i improvizacija.