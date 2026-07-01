Društvo

VREME DANAS: Oblačno i nestabilno, temperature do 35 stepeni

Novosti online

01. 07. 2026. u 00:00

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VREME u Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, dok se lokalno očekuju i intenzivniji pljuskovi i pojava grada.

ВРЕМЕ ДАНАС: Облачно и нестабилно, температуре до 35 степени

Foto: AI generated

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni vetar koji će u košavskom području ujutro i pre podne biti i pojačan.

Najniža temperatura od 17 do 25, najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.

Krajem dana u Vojvodini, a tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac, a moguće su i vremenske nepogode u vidu intenzivnijih pljuskova, pojave grada i jakog i olujnog vetra.

Vreme u Beogradu

Promenljivo oblačno, malo svežije i nestabilno sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji uveče i tokom noći ka četvrtku mogu da budu intenzivniji sa većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom i pojavom grada,

Najviša dnevna temperatura biti oko 33 stepena.

Vreme narednih dana

U četvrtak promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji se u petak očekuju samo na jugu i istoku Srbije.

Od četvrtka u većini mesta najviša dnevna temperatura će biti i ispod 30 stepeni.

RHMZ je objavio upozorenje na padavine u četvrtak.

Od subote će biti pretežno sunčano i umereno toplo vreme.

(Sputnjik)

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