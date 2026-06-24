Društvo

TRI U JEDNOM: Srbiju danas čekaju pljusak, grmljavina i vrućina

Novosti online

24. 06. 2026. u 00:00

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VREME u Srbiji danas toplo i nestabilno, pre podne mestimično sa kišom, od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, samo na severu zemlje pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost.

ТРИ У ЈЕДНОМ: Србију данас чекају пљусак, грмљавина и врућина

Foto: Tanjug/AP/Gregorio Borgia

Vetar slab, severni, a temperature u rasponu od 15 do 32 stepena.

Vreme u Beogradu

Pretežno sunčano, toplo i nestabilno, sredinom dana i posle podne uz promenljivu oblačnost, dok se u pojedinim delovima grada očekuje kratkotrajni pljusak sa grmljavinom.

Najviše dnevna temperatura u Beogradu biće oko 31 stepen.

Vreme narednih dana

Za vikend i početkom naredne nedelje ponovo se očekuje sunčano vreme sa temperaturama do 38 stepeni.

(Sputnjik)

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