TRI U JEDNOM: Srbiju danas čekaju pljusak, grmljavina i vrućina
VREME u Srbiji danas toplo i nestabilno, pre podne mestimično sa kišom, od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, samo na severu zemlje pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost.
Vetar slab, severni, a temperature u rasponu od 15 do 32 stepena.
Vreme u Beogradu
Pretežno sunčano, toplo i nestabilno, sredinom dana i posle podne uz promenljivu oblačnost, dok se u pojedinim delovima grada očekuje kratkotrajni pljusak sa grmljavinom.
Najviše dnevna temperatura u Beogradu biće oko 31 stepen.
Vreme narednih dana
Za vikend i početkom naredne nedelje ponovo se očekuje sunčano vreme sa temperaturama do 38 stepeni.
(Sputnjik)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
KREMLj REAGOVAO NA ULTIMATUM ZELENSKOG: Uskoro hitan sastanak Putina i Lukašenka
RUSKI predsednik Vladimir Putin i beloruski lider Aleksandar Lukašenko planiraju da se sastanu u bliskoj budućnosti i očekuje se da će razgovarati o ultimatumu koji je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski nedavno uputio Minsku, saopštio je Kremlj.
23. 06. 2026. u 08:02
"BOŽIJA RUKA" I "GOL VEKA" 40 GODINA KASNIJE: Dan kada je Dijego Armando Maradona postao "božanstvo" (VIDEO)
Dan kada se fudbal promenio. Postoje golovi koji donose trofeje, menjaju karijere, ali je samo jedan promenio istoriju ove igre.
22. 06. 2026. u 12:45 >> 12:45
Mesi pitao hrvatskog fudbalera: "DA LI SI NORMALAN", on kaže: "Ugasio sam ga!"
SA DVA gola u pobedi Argentine nad Austrijom, kapiten "Gaučosa" je oborio čak četiri rekorda Mundijala, od kojih je najbitniji onaj da je postao najbolji strelac svih vremena na Svetskim prvenstvima. Kota "18" - trenutna.
23. 06. 2026. u 16:05
Komentari (0)