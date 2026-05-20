SUTRA TOPLIJE, DO 25 STEPENI: Vremenska prognoza za sredu, 20. maj

Pretežno sunčano i malo toplije, uz malu, ponegde i umerenu oblačnost, sa temperaturama od pet do 25 stepeni.

Foto Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Na jugu i istoku Srbije umereno oblačno, pre podne i sredinom dana ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, na istoku zemlje povremeno i jak.

Vreme u Beogradu

Pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i malo toplije, slab i umeren, severni i severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 24 stepena.

Vreme narednih dana

U narednih nedelju dana zadržaće se temperature oko proseka za ovaj deo godine, a kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom se za vikend i početkom sledeće sedmice očekuju samo na istoku i jugu zemlje.