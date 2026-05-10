PROMENLJIVO OBLAČNO I MALO TOPLIJE SA SUNČANIM INTERVALIMA: Vremenska prognoza za 10. maj
Promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se tek ponegde u brdsko - planinskim predelima.
Jutarnja temperatura iznosiće od 8 do 13, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar.
Vreme u Beogradu
Malo i umereno oblačno, toplije i suvo. Vetar slab i umeren jugoistočni.
Jutarnja temperatura će biti oko 13, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
Vreme narednih dana
Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u ponedeljak (11. maja) očekuje se promenljivo i toplo sa dužim sunčanim intervalima, a ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.
Od utorka umereno do potpuno oblačno i svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.
