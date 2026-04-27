Društvo

Danas slavimo svetog Martina Ispovednika: Za spasenje duše izgovorite ove reči (Video)

В.Н.

27. 04. 2026. u 07:18

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju svetog Martina Ispovednika.

Данас славимо светог Мартина Исповедника: За спасење душе изговорите ове речи (Видео)

Foto: Unsplash/ Rod Long

Postao je papa 5. jula 649. godine baš u vreme jarosne raspre pravoslavnih s jereticima monotelitima (jednovoljnicima). Papa Martin sazva sabor od sto pet episkopa, na kome se osudi ova knjižica careva. U isto vreme napisa papa pismo patrijarhu Pavlu moleći ga da se drži čiste vere pravoslavne i da cara savetuje, da se okane jeretičkih mudrovanja.

To pismo razljuti i patrijarha i cara. I car posla nekoga vojvodu Olimpija u Rim, da dovede papu vezana u Carigrad. Vojvoda se ne drznu vezati papu, ali nagovori jednog vojnika, da ga mačem ubije u crkvi. No kada vojnik uđe u crkvu s mačem skrivenim, najedanput oslepi.

Tako Promislom Božjim Martin izbeže smrt. U to vreme napadahu Saraceni na Siciliju, i vojvoda Olimpije ode u Siciliju, gde i umre.

Tada spletkom patrijarha-jeretika Pavla car posla drugog vojvodu, Teodora, da veže i dovede papu pod optužbom, da on, papa, stoji u dosluhu sa Saracenima, i da ne štuje Prečistu Bogomater. Kada vojvoda stiže u Rim i pročita optužbu protiv pape, ovaj odgovori, da je to kleveta, da on nema nikakve zajednice sa Saracenima, protivnicima Hrišćanstva, "a prečistu Bogomater ako ko ne štuje i ne ispoveda i njoj se ne klanja, da bude proklet i ovoga i onoga veka”.

No to ne izmeni odluku vojvodinu. Papa bi vezan i doveden u Carigrad, gde bolan prebolan ležaše dugo u tamnici, mučen teskobom i glađu, dok najzad ne bi osuđen na progonstvo u Herson, gde požive dve godine i skonča predav dušu svoju Gospodu, radi koga je mnogo postradao, 655. godine. Na dve godine pre njega umre okajani Pavle.

I kad ga car poseti pred smrt, on okrete glavu duvaru i plakaše ispovedajući da je mnogo grešio protiv pape Martina, i moleći cara da Martina oslobodi. Veruje se da ovaj dan treba posebno da se posvete molitvi oni koji su nepravedno oklevetani, preneo je Kurir.

Tropar (glas 8):

Nastavniče Pravoslavlja, učitelju pobožnosti i čistote, svećnjače vaseljene, bogonadahnuti ukrasu arhijereja, Martine premudri, učenjem tvojim sve si prosvetio, sviralo duhovna, moli Hrista Boga, da spase duše naše.

BONUS VIDEO: LI MING ODUŠEVLjEN: Posebno nas raduje kombinacija kineskih slova i tradicionalnih pustovanih lopti

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Svet

0 75

SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLjA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)

RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.

26. 04. 2026. u 13:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Društvo

0 1

Ognjenović sa penzionerima Knjaževca: Susreti koje ste podržali i koji vam znače (VIDEO)

ZBOG velikog interesovanja i pozitivnih utisaka penzionera u Knjaževcu, danas je u tom gradu održana još jedna tribina u organizaciji Fonda PIO uz podršku Saveza penzionera Srbije, lokalne samouprave i partnera Banke Poštanska štedionica i Kompanije Dunav osiguranje. Na ovom skupu je naglašeno da se kroz otvoren razgovor, pitanja i predloge dolazi do rešenja koja unapređuju svakodnevni život.

26. 04. 2026. u 18:40

Politika
Tenis
Fudbal
