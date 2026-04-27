AMERIKANCI PIŠU: Srbija nabavlja "kineski S-400"?

MINISTARSTVO odbrane Srbije planira nabavku nove protivvazdušne opreme iz Kine, prema navodima više lokalnih izvora, dok je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio skori potpis novih ugovora radi jačanja mreže odbrane, piše američki specijalizovani magazin Militari voč.

Prema oceni američkog portala, Srbija se više oslanja na raketne sisteme zemlja vazduh nego bilo koja druga evropska država, zbog ograničenih resursa, relativno male lovačke avijacije i potrebe da se vazdušni prostor štiti pre svega kopnenim sistemima PVO.

Kineski sistem srednjeg dometa HQ-22 trenutno predstavlja okosnicu protivvazdušne odbrane, a isporuke su počele u aprilu 2022. godine.

Pored HQ-22, Srbija koristi i kineske sisteme kratkog dometa HQ-17A, ruske sisteme Pancir S, kao i modernizovane varijante sovjetskog sistema S-125, koji ima ograničenu pokretljivost, podseća Militari voč.

Iako predsednik Vučić nije precizirao koji sistemi će biti nabavljeni, analitičari dugo procenjuju da će se PVO mreža sve više oslanjati na kinesku opremu, pišu Amerikanci.

Srbija nabavlja kineski HQ-9B, ekvivalent ruskom S-400?

Jedan od glavnih razloga je niži nivo poverenja prema NATO državama, koje proizvode ograničen broj PVO sistema, po visokim cenama i uz ograničenu operativnu samostalnost korisnika. Istorijsko sećanje na NATO bombardovanje Srbije, kao i podrška članica NATO nezavisnosti Kosova, dodatno umanjuju mogućnost oslanjanja na zapadnu opremu.

Drugi faktor predstavlja i snažan pritisak sa Zapada da Srbija ne nabavlja rusko naoružanje.

Magazin naovodi da je jedna od mogućnosti da Srbija ojača svoje kapacitete nabavkom sistema višeg nivoa, kao što je kineski HQ-9B, koji se smatra ekvivalentom ruskog S-400.

Srbija je ranije razmatrala nabavku sistema dugog dometa, uključujući S-300PMU-2 i S-400, a jedinica S-400 bila je raspoređena u Srbiji tokom vojnih vežbi 2019. godine.

Međutim, od kupovine S-400 se, prema oceni Militari voč-a, odustalo pre svega zbog snažnog pritiska Zapada i pretnji ekonomskim sankcijama.

Moguće je da će HQ-9B popuniti tu prazninu u strukturi odbrane, a prema nepotvrđenim navodima lokalnih izvora, Ministarstvo odbrane pokazalo je veliko interesovanje za ovaj sistem. Nabavka HQ-22 mogla je poslužiti kao uvod u korišćenje naprednijih kineskih sistema.

Takođe je moguće da će Srbija nabaviti dodatne jedinice sistema HQ-22 radi šire pokrivenosti teritorije.

Iako HQ-9 nije najnapredniji kineski sistem, sistemi HQ-19 i HQ-29 namenjeni su odbrani od balističkih raketa i malo je verovatno da će biti razmatrani, jer su glavne pretnje za Srbiju avioni, krstareće rakete i bespilotne letelice, zaključuje američi magazin.