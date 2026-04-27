Napadnuto sedište Crnomorske flote: Oštećen ogroman broj brodova, Moskva ovako nešto ne pamti (FOTO)

UKRAJINSKE specijalne jedinice izvele su masovni noćni napad dronovima na ruske vojne objekte na Krimu, pri čemu su pogođeni brodovi Crnomorske flote, vojni aerodrom Belbek i sistemi za nadzor u Sevastopolju, piše Kijev post.

Foto: Printskrin Iks/@visegrad24

Prema navodima ukrajinske Službe bezbednosti, u operaciji su korišćene bespilotne letelice dugog dometa, a napad su izvele specijalne jedinice SBU "Alfa".

Udar na Crnomorsku flotu i aerodrom Belbek

Specijalne jedinice SBU napale su pomorsku bazu Sevastopolj i aerodrom Belbek, ciljajući objekte od velikog značaja za rusku vojnu infrastrukturu na Krimu.

It now turns out that Ukrainian drones hit a large number of important targets in Crimea last night:



- The Ropucha-class landing ship “Yamal”

- The Ropucha-class landing ship “Filchenkov”

- The intelligence collection vessel “Ivan Khurs”

- A MiG-31 fighter jet at Belbek Airfield pic.twitter.com/M2m1viPPFr — Visegrád 24 (@visegrad24) April 26, 2026

Služba bezbednosti Ukrajine saopštila je da su tokom napada oštećeni veliki desantni brodovi "Jamal" i "Filčenkov", kao i izviđački brod "Ivan Hurs".

Na aerodromu Belbek, prema istim navodima, uništen je borbeni avion MiG-31, dok je pogođena i tehničko-operativna jedinica tog vojnog objekta.

Napad je, prema ukrajinskoj strani, bio usmeren na slabljenje pomorskih i protivvazdušnih kapaciteta Rusije u Sevastopolju, jednom od ključnih vojnih centara na Krimu.

Gađani radari i obaveštajni centri

Operacija je obuhvatila i napade na ruske sisteme za nadzor, obuku i radio-obaveštajni rad.

Prema saopštenju SBU, ukrajinske jedinice onesposobile su radarsku stanicu "Mis-M1", pogodile centar za obuku "Lukomka" i napale sedište radio-obaveštajne službe protivvazdušnih snaga.

Vršilac dužnosti šefa SBU Jevhenij Hmara izjavio je da je cilj operacije bio da se oslabe ruske mogućnosti za kontrolu vazdušnog prostora i zaštitu sopstvenih snaga.

- Misija je osmišljena tako da uništi sposobnost neprijatelja da kontroliše vazdušni prostor i štiti svoje snage - rekao je Hmara.

Ovaj napad usledio je posle serije prethodnih operacija SBU na ruske vojne i energetske ciljeve. Kako navodi Kijev post, ukrajinski dronovi su 21. aprila pogodili proizvodnu stanicu Samara u Rusiji, oštetivši pet rezervoara za naftu i poremetivši snabdevanje.

Najnoviji udar na Krim dodatno potvrđuje da Ukrajina nastavlja da koristi bespilotne letelice dugog dometa za napade na vojne objekte u ruskoj pozadini, posebno na infrastrukturu povezanu sa Crnomorskom flotom, vazduhoplovstvom i sistemima protivvazdušne odbrane.

