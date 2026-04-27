Svet

Napadnuto sedište Crnomorske flote: Oštećen ogroman broj brodova, Moskva ovako nešto ne pamti (FOTO)

В.Н.

27. 04. 2026. u 12:28

UKRAJINSKE specijalne jedinice izvele su masovni noćni napad dronovima na ruske vojne objekte na Krimu, pri čemu su pogođeni brodovi Crnomorske flote, vojni aerodrom Belbek i sistemi za nadzor u Sevastopolju, piše Kijev post.

Foto: Printskrin Iks/@visegrad24

Prema navodima ukrajinske Službe bezbednosti, u operaciji su korišćene bespilotne letelice dugog dometa, a napad su izvele specijalne jedinice SBU "Alfa".

Udar na Crnomorsku flotu i aerodrom Belbek

Specijalne jedinice SBU napale su pomorsku bazu Sevastopolj i aerodrom Belbek, ciljajući objekte od velikog značaja za rusku vojnu infrastrukturu na Krimu.

Služba bezbednosti Ukrajine saopštila je da su tokom napada oštećeni veliki desantni brodovi "Jamal" i "Filčenkov", kao i izviđački brod "Ivan Hurs".

Na aerodromu Belbek, prema istim navodima, uništen je borbeni avion MiG-31, dok je pogođena i tehničko-operativna jedinica tog vojnog objekta.

Napad je, prema ukrajinskoj strani, bio usmeren na slabljenje pomorskih i protivvazdušnih kapaciteta Rusije u Sevastopolju, jednom od ključnih vojnih centara na Krimu.

Gađani radari i obaveštajni centri

Operacija je obuhvatila i napade na ruske sisteme za nadzor, obuku i radio-obaveštajni rad.

Prema saopštenju SBU, ukrajinske jedinice onesposobile su radarsku stanicu "Mis-M1", pogodile centar za obuku "Lukomka" i napale sedište radio-obaveštajne službe protivvazdušnih snaga.

Vršilac dužnosti šefa SBU Jevhenij Hmara izjavio je da je cilj operacije bio da se oslabe ruske mogućnosti za kontrolu vazdušnog prostora i zaštitu sopstvenih snaga.

- Misija je osmišljena tako da uništi sposobnost neprijatelja da kontroliše vazdušni prostor i štiti svoje snage - rekao je Hmara.

Ovaj napad usledio je posle serije prethodnih operacija SBU na ruske vojne i energetske ciljeve. Kako navodi Kijev post, ukrajinski dronovi su 21. aprila pogodili proizvodnu stanicu Samara u Rusiji, oštetivši pet rezervoara za naftu i poremetivši snabdevanje.

Najnoviji udar na Krim dodatno potvrđuje da Ukrajina nastavlja da koristi bespilotne letelice dugog dometa za napade na vojne objekte u ruskoj pozadini, posebno na infrastrukturu povezanu sa Crnomorskom flotom, vazduhoplovstvom i sistemima protivvazdušne odbrane.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLJA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)
RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.

Ludilo! Zdravo Mamić prodao Zvezdine fudbalere Kostova i Avdića za 50 miliona evra!

Ludilo! Zdravo Mamić "prodao" Zvezdine fudbalere Kostova i Avdića za 50 miliona evra!