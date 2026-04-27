Ludilo! Zdravko Mamić "prodao" Zvezdine fudbalere Kostova i Avdića za 50 miliona evra!

Ako neko zna da prodaje balkanske fudbalere bogatim evropskim klubovima, onda je to svakako dugogodišnji "alfa i omega" Dinama iz Zagreba, Zdravko Mamić. A baš on je oduševljen dvojicom Zvezdinih mladih fudbalera i ubeđen je da će doneti ogroman novac novom/starom šampionu Srbije.

Podestimo, Zvezda je deklasirala Partizan u 179. večitom derbiju i deveti uzastopni put postala prvak Srbije u fudbalu, a evo kako je "Sportinjo" izvestio o Mamićevim stavovima nakon što je odgledao meč odigran na aArakani:

"Crveno-beli su sinoć pobedili Partizan (3:0), čime su obezbedili i matematički titulu šampiona države, a mladi igrači Avdić i Kostov su blistali. Nije tajna da ih ove sezone prate mnogi evropski klubovi i da u Zvezdi samo čekaju najbolju ponudu, pa da ih prodaju.

- Gledajući sinoć utakmicu Crvene zvezde i Partizana, trljao sam oči kad je u kadru bio mali Avdić. Pitao sam se vidim li dobro. Koliko je momak zrelo i odgovorno odigrao na zahtevnoj poziciji. Svaka čast. Osim njega, moram da pohvalim i Vlasilija Kostova. To će sigurno biti jedan od najvećih izlaznih transfera sa ovih prostora. Mislim da će Kostov i Avdić, sa bonusima i procentima zbirno doneti Zvezdi više od 50.000.000 evra. Crvena zvezda je podigla granicu, igrače više ne da jeftino, sada je i ona kao nekada Dinamo naučila kupce da je njen butik skup. I ja joj na tome čestitam - kaže Mamić za Sportinjo.

Zauvek će među navijačima postojati ona debata da li je bolje prodati igrača i uzeti novac ili ga ostaviti da godinama igra za klub u Srbiji. Mamić kao neko ko je godinama pravio velike transfere, naglašava da je zakon tržišta vrlo jednostavan i nema tu mesta nikakvoj debati.

- Nema polemike je li pravo vreme za prodaju ili nije. Terzić je tačno prekopirao model grupacije Red Bula ili ono što je Dinamo radio. Praviš igrače i živiš od njihove prodaje. Hajde da pojednostavimo - trenutno, Avdić i Kostov su odlični igrači, koji će sigurno biti još bolji, ali nisu pojačanje koje pravi raziliku u evropskoj Crvenoj zvezdi. Dakle, onda ih je bolje prodati, pa od tog novca živeti i dovesti igrače koji jesu pojačanja. Takav je zakon tržišta, kad dobijete dobru cenu - prodajete, nema mnogo filozofije - ističe nekada prvi čovek zagrebačkog Dinama.

Prema njegovim rečima, srpski šampion je konačno na nivou na kojem se godinama čekalo da bude.



- Čestitam Crvenoj zvezdi na devetoj uzastopnoj osvojenoj tituli u nizu. Sad sa sigurnošću mogu da kažem da je klub dostigao onaj nivo iz slavne prošlosti. Naravno, nerealno bi danas bilo govoriti o osvajanju evropske ili svetske titule, jer su se vremena i odnos snaga promenili, ali to je opet velika Crvena zvezda. To sam rekao i mom prijatelju Zvezdanu Terziću kad sam mu čestitao na uspehu. Nemam dilemu da je on mozak cele operacije, lider koji se ne zadovoljava prosekom i onda rezultat ne može da izostane - jasan je Mamić. Zvezdan Terzić / FOTO: FK Crvena zvezda

Poseban osvrt napravio je na reprezentaciju Srbije, za koju ne može da shvati kako nije konstantna na velikim takmičenjima.

- Meni je reprezentacija Srbije zauvek enigma. Ništa mi tu nije jasno, velika zemlja, ali fali taj kult, patriotizam, osećaj da je sveto kad igraš za državni tim. Hajde, Paunović je sad na početku, pa ne mogu da ga komentarišem, ali bio sam ubeđen da će Dragan Stojković Piksi uspeti u tome. Tvrdio sam da će odvesti Srbiju na velika takmičenja. I uradio je to dva puta, jednom Evropsko prvenstvo, a jednom Mundijal. Šta se posle desilo i zbog čega nije nastavio u tom ritmu, ne znam, negde je došlo do zasićenja - zaključio je Mamić za Sportinjo".

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“