Društvo

Slavimo Svetog mučenika Terentija: Obavezno ispoštujte jedan običaj

V.N.

23. 04. 2026. u 06:48

SVETI Mučenik Terentije i njegovi saputnici proslavljaju se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, podsećajući na hrabrost ranohrišćanskih mučenika

Славимо Светог мученика Терентија: Обавезно испоштујте један обичај

Foto: Unsplash/andriytod

Sveti Terentije, Afrikan, Maksim, Pompije i ostalih 36 s njima su ranohrišćanski mučenici koji su stradali u vreme progona hrišćana cara Trajana Dekija.

Po naredbi cara Trajana namesnik Afrike Fortunijan, gde se hrišćanstvo tokom 2. i 3. veka značajno proširilo, objavio je naredbu da svi moraju prinositi žrtve idolima; u protivnom zapretio je strašnim mučenjem i pogubljenjem. Čuvši za ove pretnje slabi u veri su otpali od vere i prihvatili da se poklone idolima. No ovih 40 mučenika ostali su nepokolebljivi, zbog čega su biili izloženi mučenju.

 

Molitva svetom Terentiju

Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajuću pomoć Tvoju mučitelje pobediše, a raziriše i nemoćnu drskost demona; Njihovim molitvama spasi duše naše. Amin.

Sveti Terentije je posebno hrabrio ostale rečima: "čuvajmo se, braćo, da se ne odreknemo Hrista Boga našega, te da se i On nas ne odrekne pred Ocem svojim nebesnim i svetim angelima!"

Nakon toga namesnik je grupu od trideset i šest hrišćana, nakon šibanja i struganja i posipanja solju otvorenih rana, posekao mačem. Preostalu četvoricu je bacio u tamnicu sa teškim okovima o vratu, na rukama a i na nogama. U žitijama stoji da je im se javio anđeo Božji u tamnici, dodirnuo okove okovanih, i da su okovi spadli. Nakon toga su ponovo izvedeni i mučeni, i ponovo zatvoreni u tamnicu. Nakon svega osuđeni su na smrtnu kaznu. Dok su ih vodili na pogubljenje radosno su pevali psalme i hvaljalili Boga, koji ih udostojio mučeničke smrti.

"Ti si Srbin!" Cirkus u Hrvatskoj - političar "optužio" novinara: "Rekao bih da sam Hrvat, ali time se samo budale hvale, a ti si ozbiljna"
"Ti si Srbin!" Cirkus u Hrvatskoj - političar "optužio" novinara: "Rekao bih da sam Hrvat, ali time se samo budale hvale, a ti si ozbiljna"

POSLANIK Domovinskog pokreta u hrvatskom Saboru Stipe Mlinarić Ćipe prozvao je na društvenim mrežama TV voditelja i novinara Zorana Šprajca, optuživši ga za napade i propitujući motive takvog odnosa. U drugoj objavi izneo je niz političkih i ratnih referenci, i sugerisao da ga Šprajc napada zbog njegova javnog delovanja, između ostalog zbog protivljenja Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci (SDSS), inicijativi oko uklanjanja spomenika Goranu Šoškoćaninu i angažmana u slučaju generala Kontraobaveštajne službe (KOS) Aleksandra Vasiljevića

