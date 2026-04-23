Slavimo Svetog mučenika Terentija: Obavezno ispoštujte jedan običaj
SVETI Mučenik Terentije i njegovi saputnici proslavljaju se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, podsećajući na hrabrost ranohrišćanskih mučenika
Sveti Terentije, Afrikan, Maksim, Pompije i ostalih 36 s njima su ranohrišćanski mučenici koji su stradali u vreme progona hrišćana cara Trajana Dekija.
Po naredbi cara Trajana namesnik Afrike Fortunijan, gde se hrišćanstvo tokom 2. i 3. veka značajno proširilo, objavio je naredbu da svi moraju prinositi žrtve idolima; u protivnom zapretio je strašnim mučenjem i pogubljenjem. Čuvši za ove pretnje slabi u veri su otpali od vere i prihvatili da se poklone idolima. No ovih 40 mučenika ostali su nepokolebljivi, zbog čega su biili izloženi mučenju.
Molitva svetom Terentiju
Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajuću pomoć Tvoju mučitelje pobediše, a raziriše i nemoćnu drskost demona; Njihovim molitvama spasi duše naše. Amin.
Sveti Terentije je posebno hrabrio ostale rečima: "čuvajmo se, braćo, da se ne odreknemo Hrista Boga našega, te da se i On nas ne odrekne pred Ocem svojim nebesnim i svetim angelima!"
Nakon toga namesnik je grupu od trideset i šest hrišćana, nakon šibanja i struganja i posipanja solju otvorenih rana, posekao mačem. Preostalu četvoricu je bacio u tamnicu sa teškim okovima o vratu, na rukama a i na nogama. U žitijama stoji da je im se javio anđeo Božji u tamnici, dodirnuo okove okovanih, i da su okovi spadli. Nakon toga su ponovo izvedeni i mučeni, i ponovo zatvoreni u tamnicu. Nakon svega osuđeni su na smrtnu kaznu. Dok su ih vodili na pogubljenje radosno su pevali psalme i hvaljalili Boga, koji ih udostojio mučeničke smrti.
Preporučujemo
Detaljna prognoza do oktobra: Pogledajte kakve šokove je vreme pripremilo za nas
23. 04. 2026. u 06:59
Vreme danas: Pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni
23. 04. 2026. u 00:00
HIMNA REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE: Ustav iz 1991. godine odredio Knin kao glavni grad
22. 04. 2026. u 22:50
Prvih hiljadu vojnika u Vojsci Srbije primljeno u stalni radni odnos
22. 04. 2026. u 21:30
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
"Potvrđena idiotkinja!" Rus izvređao Melonijevu, Italija uputila protest: "Fašistički ološ, izdala birače"
ITALIJA je uputila oštar protest Rusiji nakon uvredljivih izjava ruskog TV voditelja na račun premijerke Đorđe Meloni, dok joj je predsednik države pružio podršku i osudio skandalozne komentare.
22. 04. 2026. u 08:44
