Putin u neverici! Odredio čoveka da uvede red - svi mu odbili poslušnost!
Najnovije vesti iz Rusije sigurno nisu onakve kakvim ih je zamiljšao ruski predsednik Vladimir Putin kada je odredio da novi ministar sporta bude Mihail Degtjarjov.
Degtjarjov je tokom karijere možda imao neke dibidus neobične predloge, o čemu su vas "Novosti" već izvestile, ali je njegov najvažniji vezan za ruski fudbal - na izuzetno zdravim osnovama.
Ruski fudbal, podsetimo, i pre sankcija uvedenih kada je 2022. počeo rat u Ukrajini, nije više spadao u elitni evropski. Prosto, "pregazilo ga je vreme", ali i aktuelni propisi.
Tako, na primer, čak osmorica stranih fudbalera mogu da igraju za jednu rusku ekipu na meču, a njih 13 da bude u klubu.
Degtjarov je, sasvim logično, mišljenja da toliko stranih igrača onemogućava najbolji mogući razvoj ruskih talenata i pokrenuo je inicijativu da se polako, ali sigurno, broj stranaca u klubovima ipak malo smanji.
Za početak, da ih umesto 13, bude (najviše) 12 po klubu, a da na jednom meču ekipa može da koristi sedmoricu, umesto dosadašnje osmorice stranaca.
Predlog ministra je stigao Ruskoj premijer ligi (RPL) na razmatranje, a onda...
Šok.
Kako saznaje ruski portal "Meš", Ruska liga je danas jednoglasno odbacila predlog Putinovog ministara.
Prosto, rešili ljudi da im se baš sviđa da imaju po 13 stranaca u svakom klubu, a da osmorica mogu da budu na terenu i - neće da to menjaju, koliko god da je predlog ministra mnogo zdraviji po ruski fudbal od aktuelnog stanja.
