Putin u neverici! Odredio čoveka da uvede red - svi mu odbili poslušnost!

23. 04. 2026. u 18:55

Najnovije vesti iz Rusije sigurno nisu onakve kakvim ih je zamiljšao ruski predsednik Vladimir Putin kada je odredio da novi ministar sporta bude Mihail Degtjarjov.

Foto: Depositphotos / studioflara

Degtjarjov je tokom karijere možda imao neke dibidus neobične predloge, o čemu su vas "Novosti" već izvestile, ali je njegov najvažniji vezan za ruski fudbal - na izuzetno zdravim osnovama.

Ruski fudbal, podsetimo, i pre sankcija uvedenih kada je 2022. počeo rat u Ukrajini, nije više spadao u elitni evropski. Prosto, "pregazilo ga je vreme", ali i aktuelni propisi.

Tako, na primer, čak osmorica stranih fudbalera mogu da igraju za jednu rusku ekipu na meču, a njih 13 da bude u klubu.

Degtjarov je, sasvim logično, mišljenja da toliko stranih igrača onemogućava najbolji mogući razvoj ruskih talenata i pokrenuo je inicijativu da se polako, ali sigurno, broj stranaca u klubovima ipak malo smanji.

Za početak, da ih umesto 13, bude (najviše) 12 po klubu, a da na jednom meču ekipa može da koristi sedmoricu, umesto dosadašnje osmorice stranaca.

Predlog ministra je stigao Ruskoj premijer ligi (RPL) na razmatranje, a onda...

Šok.

Kako saznaje ruski portal "Meš", Ruska liga je danas jednoglasno odbacila predlog Putinovog ministara.

Prosto, rešili ljudi da im se baš sviđa da imaju po 13 stranaca u svakom klubu, a da osmorica mogu da budu na terenu i - neće da to menjaju, koliko god da je predlog ministra mnogo zdraviji po ruski fudbal od aktuelnog stanja.

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Najzgodnija prevarantkinja 21. veka donela šok-odluku! Svet je zatečen, posle najnovijeg skandala je nestala, a sada...
Tenis

0 16

"Najzgodnija prevarantkinja 21. veka" donela šok-odluku! Svet je zatečen, posle najnovijeg skandala je nestala, a sada...

Njena životna priča je pomalo nestvarna. Uostalom, filmski deluje scenario: teniserka nestaje s terena bez pozdrava, bez saopštenja, bez reči zbogom. Svet saznaje da je penzionisana tek kad joj je uklonjeno ime sa liste aktivnih igrača i to od strane Agencije za integritet tenisa. Telefoni isključeni — i njen, i očev, i majčin. Mediji špekulišu o bekstvu. Poslednji meč odigrala je u drugom kolu Majami opena protiv Ige Švjontek u martu 2024. Tako se, tiho i misteriozno, u maju iste godine završila karijera Kamile Đorđi — a tek onda je počela prava priča.

22. 04. 2026. u 20:01

Donald Tramp je zapanjen: Italija odbila da ide umesto Irana na Svetsko prvenstvo u fudbalu!
Fudbal

0 4

Donald Tramp je zapanjen: Italija odbila da ide umesto Irana na Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Dok se privodi kraju (zasad samo dvonedeljno) primirje, usled kog je napad na Iran započet od strane SAD i Izrael prekinut, bar u ovom trenutku, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

23. 04. 2026. u 20:00

Najnovije iz rubrike

Donald Tramp gleda i ne veruje: Iran ga šokirao!

Donald Tramp gleda i ne veruje: Iran ga šokirao!