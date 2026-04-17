Besramni Mehanizam u Hagu: Odbio da govori o mogućnosti Mladićevog lečenja u Srbiji

В.Н.

17. 04. 2026. u 13:53

MEĐUNARODNI mehanizam za krivične sudove nije želeo da odgovori na pitanje novinske agencije Srna da li će Mehanizam razmotriti mogućnost da bude odobreno lečenje generala Ratka Mladića u Srbiji zbog njegovog sve lošijeg zdravstvenog stanja i nedostatka propisnog lečenja u Hagu.

Бесрамни Механизам у Хагу: Одбио да говори о могућности Младићевог лечења у Србији

Peter Dejong / AFP / Profimedia

Iz pres-službe je navedeno da je Mehanizam "dužan da zaštiti privatnost i medicinsku poverljivost svih osuđenih lica koja služe kaznu pod njegovim nadzorom".

"Stoga, Mehanizam nema slobodu da govori o zdravstvenom stanju bilo kog lica pod svojom nadležnošću, uključujući gospodina Ratka Mladića", naveli su iz pres-službe.

Iz Mehanizma tvrde da "u potpunosti poštuju prava svih lica u pritvoru pod njegovom nadležnošću", te da "održavaju najviše međunarodne standarde, uključujući one koji su povezani sa zdravstvenom negom".

Pres-služba Mehanizma tvrdi da se, navodno, oslanja na ekspertizu i savete "kvalifikovanih medicinskih profesionalaca, uključujući nezavisne profesionalce kada to okolnosti dozvole".

Međutim, poznato je da se stanje generala Mladića pogoršava iz dana u dan i da ne dobija adekvatnu zdravstvenu negu, te da se time krše i humanitarni zakon i osnovna ljudska prava generala Mladića.

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić ranije je ponovo pozvao Mehanizam za međunarodne krivične sudove u Hagu da omogući lečenje srpskog generala Ratka Mladića u Srbiji i upozorio da svako dalje odgađanje može imati nesagledive posledice po generalovo zdravlje i život.

Vujić je ukazao da je neprihvatljivo da se osnovno ljudsko pravo na lečenje dovodi u pitanje i podsetio da je Srbija u više navrata zvanično zahtevala da se generalu Mladiću omogući lečenje u Srbiji, uz sve neophodne garancije države, ali da su ti zahtevi ostali bez adekvatnog odgovora.

Ministar pravde Srbije je zbog toga ponovo pozvao Mehanizam u Hagu i druge nadležne međunarodne institucije da bez odgađanja omoguće lečenje generala Mladića u Srbiji, u skladu sa principima humanosti, međunarodnog prava i univerzalnih standarda zaštite ljudskih prava, saopštilo je Ministarstvo pravde Srbije.

General Ratko Mladić nedavno je doživeo lakši moždani udar i sada je u jako teškom stanju, rekao je generalov sin Darko Mladić.

General Mladić pretrpeo je više moždanih udara, a ima ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima.

