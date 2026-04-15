Ministarstvo objavilo sve detalje: Evo kada završava školska godina za osnovce i srednjoškolce
SVI učenici srednjih i osnovnih škola u Srbiji danas se vraćaju na nastavu nakon prolećnog raspusta.
Đaci u centralnoj Srbiji na raspustu su bili od 10. do 14. aprila, dok je raspust za učenike škola u Vojvodini trajao od 3. do 14. aprila.
Osnovci i srednjoškolci su na raspustu od devet dana bili u februaru, za Sretenje.
Učenici u Srbiji neće ići u školu 1. maja kada je državni praznik.
Za sve osnovne i srednje škole, osim vojvođanskih, kalendare rada utvrđuje Ministarstvo prosvete, dok pravilnike rada u školama u Vojvodini određuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje.
Prema tim kalendarima, svi maturanti gimnazija školsku godinu završiće 22. maja, dok je poslednji školski dan za osmake i maturante srednjih stručnih škola 29. maj.
Osnovci od prvog do sedmog razreda časove će imati do petka, 12. juna, a za srednjoškolce koji u ovoj godini pohađaju razred koji nije završni nastava će trajati do 19. juna.
Preporučujemo
OD SUTRA ĐACI PONOVO U KLUPAMA: Uskoro ih čeka novi predah
14. 04. 2026. u 10:35
DEJAN VUK STANKOVIĆ: Univerzitet ne sme da bude platforma za političko delovanje
13. 04. 2026. u 17:34
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
