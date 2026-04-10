ĐACI NA RASPUSTU OD DANAS: Uskoro stiže još jedna pauza od škole
ZA učenike osnovnih i srednjih škola u centralnoj Srbiji danas počinje prolećni raspust koji traje do 14. aprila.
Učenici osnovnih i srednjih škola u Vojvodini su na prolećnom raspustu od 3. aprila.
Đaci u centralnoj Srbiji i Vojvodini se u školske klupe vraćaju posle uskršnjih praznika, u sredu 15. aprila.
Učenici škola u centralnoj Srbiji su na raspustu od devet dana bili u februaru, za Sretenje.
Učenici u Srbiji neće ići u školu 1. maja kada je državni praznik.
Za sve osnovne i srednje škole, osim vojvođanskih, kalendare rada utvrđuje Ministarstvo prosvete, dok pravilnike rada u školama u Vojvodini određuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje.
Prema tim kalendarima, svi maturanti gimnazija školsku godinu završiće 22. maja, dok je poslednji školski dan za osmake i maturante srednjih stručnih škola 29. maj.
Osnovci od prvog do sedmog razreda časove će imati do petka, 12. juna, a za srednjoškolce koji u ovoj godini pohađaju razred koji nije završni nastava će trajati do 19. juna.
(Tanjug)
DIREKTOR POLICIJE VASILjEVIĆ: Čestitao Vaskrs patrijarhu i vernicima
10. 04. 2026. u 21:49
SUTRA JE VELIKA SUBOTA: Ove stvari ne smemo da radimo do ponoći, dobro obratite pažnju
10. 04. 2026. u 21:21
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
