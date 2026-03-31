NE MENJAJTE ZIMSKE GUME: Dve opasnosti vrebaju na putu

AMSS savetuje vozačima da budu oprezni i prilagode vožnju uslovima na putu.

Promenljivi uslovi vožnje, kao i hladna jutra i noći, i dalje zahtevaju dodatni oprez, posebno na putevima u višim i planinskim predelima, gde meteorolozi najavljuju i slab sneg.

Prolećni pljuskovi, kiša, povremeno mokri kolovozi i smanjena vidljivost otežavaju slove vožnje.

- Iako uskoro prestaje zakonska obaveza korišćenja zimskih guma, u ovim prvim danima proleća možda još nije vreme za žurbu sa njihovom zamenom - navodi se u saopštenju AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS nema zadržavanja na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima.

Na (TMV) terminalima na izlazu iz Srbije teretna vozila čekaju na graničnim prelazima Batrovci i Šid 240 minuta, Sremskoj Rači 60 minuta, Bezdan i Horgoš 120 minuta i Kelebiji 180 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

(Alo)

